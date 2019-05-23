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"Слугу народу" до Верховної Ради поведе Разумков

Четвер, 23 травня 2019, 18:50

Радник президента Володимира Зеленського та екс-спікер його передвиборчого штабу Дмитро Разумков очолить партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради.

Про це журналістам сказав заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

На питання, хто поведе партію в парламент, він відповів: "Наскільки я розумію, це Дмитро Разумков".

Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
фото: "новое время"

Рябошапка сказав, що перемовин уже не буде – і вибори відбудуться за старим законодавством. Він зазначив, що попередніх домовленостей нардепи не дотрималися.

Рябошапка також сказав, що серед пріоритетних законопроектів, над якими планує найближчим часом працювати президент, є відповідальність за незаконне збагачення, зняття імунітетів з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Президент попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
  • За даними соціологічного дослідження, до парламенту можуть пройти 4 партії. Зокрема, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 7,3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.
  • Дмитро Разумков був одним із основних політконсультантів Зеленського під час передвиборчої кампанії та спікером його штабу Зеленського. Регулярно представляв позицію кандидата на всіх телеефірах та політичних шоу. Політичну кар'єру Разумков розпочинав у 2006 році 22-річним членом Партії регіонів.

Українська правда

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Теми: вибориСлуга народуЗеленськийРазумков Дмитро
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