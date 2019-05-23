Радник президента Володимира Зеленського та екс-спікер його передвиборчого штабу Дмитро Разумков очолить партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради.

Про це журналістам сказав заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

На питання, хто поведе партію в парламент, він відповів: "Наскільки я розумію, це Дмитро Разумков".

Дмитро Разумков фото: "новое время"

Рябошапка також сказав, що серед пріоритетних законопроектів, над якими планує найближчим часом працювати президент, є відповідальність за незаконне збагачення, зняття імунітетів з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту.

Нагадаємо: