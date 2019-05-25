России напомнили, что давно пора освободить моряков и анонсировали "гамбургские санкции"

России "давно пора" освободить украинских военнопленных моряков и незаконно захваченные украинские корабли.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"России давно пора освободить украинских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила", - отметил Волкер в своем Твиттере, комментируя решение Международного Трибунала ООН по делу военнопленных моряков.

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что он призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заявил Мельник, пишет Укринформ.

Он добавил, что решение Международного трибунала "является дополнительным международным козырем в борьбе Украины за освобождение своих граждан".

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - отметил Мельник.

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