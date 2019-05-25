России напомнили, что давно пора освободить моряков и анонсировали "гамбургские санкции"

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Суббота, 25 мая 2019, 23:38

России "давно пора" освободить украинских военнопленных моряков и незаконно захваченные украинские корабли. 

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. 

"России давно пора освободить украинских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила", - отметил Волкер в своем Твиттере, комментируя решение Международного Трибунала ООН по делу военнопленных моряков. 

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что он призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заявил Мельник, пишет Укринформ.

Он добавил, что решение Международного трибунала "является дополнительным международным козырем в борьбе Украины за освобождение своих граждан".

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - отметил Мельник.

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Напомним:

  • 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
  • В МИД  РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".
  • Украина уже формирует арбитражный суд, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. 

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Темы: пленные Росcия суд ООН


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