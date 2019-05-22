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Опубликован избирательный закон Зеленского, у нардепов есть альтернатива

Среда, 22 мая 2019, 14:03

На сайте Верховной Рады опубликован президентский проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов.

Законопроект Владимира Зеленского №10319 предлагает проводить выборы по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками и снизить проходной барьер в парламент до 3%.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает отменить мажоритарную систему, поскольку "на выборах в одномандатных избирательных округах распространены прямой и косвенный подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом, попытки искажения результатов волеизъявления".

Необходимость снижения проходного барьера объясняют тем, что "высокий избирательный барьер препятствует обновлению политических элит и появлению новых лиц в парламенте".

"Соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками... стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов", - говорится в пояснительной записке. 

Именно поэтому, по мнению президента, эти выборы должны проводиться по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками.

"Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, (позволит – ред.) появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - говорится в пояснительной записке.

Также на сайте Рады зарегистрирован законопроект №10319-1 группы народных депутатов, который предлагает сменить избирательную систему на пропорциональную с открытыми списками. 

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
  • Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента. На нем рассмотрят два вопроса.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадазаконодательствоЗеленский
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