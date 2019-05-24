Досрочные выборы в Раду: стартовал процесс изменения места голосования

В Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же и стартует процесс временного изменения места голосования ", - отмечает она.

По словам Слипачук, каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать на внеочередных выборах 21 июля, должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией.

Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

Больше информации о том, как изменить место голосования, а главное проверить себя в Госреестре можно узнать по ссылке.

По смешанной системе во время голосования избиратель получит два бюллетеня - для голосования общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

Если избиратель будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним: