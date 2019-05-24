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Досрочные выборы в Раду: стартовал процесс изменения места голосования

Пятница, 24 мая 2019, 12:40
Досрочные выборы в Раду: стартовал процесс изменения места голосования

В Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же и стартует процесс временного изменения места голосования ", - отмечает она.

По словам Слипачук, каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать на внеочередных выборах 21 июля, должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией.

Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

Больше информации о том, как изменить место голосования, а главное проверить себя в Госреестре можно узнать по ссылке.

По смешанной системе во время голосования избиратель получит два бюллетеня - для голосования общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

Если избиратель будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним:

  • Перед вторым туром президентских выборов 2019 года много людей, которые хотели изменить место голосования, в Киеве столкнулись с проблемой длинных очередей в отделах ведения госреестра избирателей.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
  • Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная РадаЦИК
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