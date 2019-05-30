Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко после депортации: Думали, я его покусаю

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Четверг, 30 мая 2019, 07:04

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили, которого в период президентства Петра Порошенко лишили гражданства и выдворили из Украины, случайно встретился с ним в ЕС на съезде Европейской народной партии.

Об этом Саакашвили рассказал в эфире телеканала "НАШ", передает LIGA.net.

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр ... А я просто прошел", - сказал экс-президент Грузии.

Не уточняется, когда именно это произошло, вероятно, на 25-м съезде Европейской народной партии в ноябре.

Саакашвили заявил, что у него есть "личная причина быть на него злым, но нет личной обиды", и добавил, что ему неинтересна месть Порошенко.

Напомним:

  • Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили после возвращения в Украину сказал, что его не интересуют политические должности.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • 29 мая Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

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Темы: Саакашвили Порошенко


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