Управлять "Межигорьем" доверили экс-помощнику Мураева

Через полгода проведения конкурса арестованной резиденции президента беглого Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управляющего.

Соответствующее решение принял тендерный комитет Агентства по розыску и менеджмента активов на заседании в среду.

Победителем конкурса стала малоизвестная ООО "Скомпани".

Его конкурентами были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом.

"Скомпани" создана в 2015 году с уставным капиталом в миллион гривен.

Директор фирмы – 32-летний Алексей Вороненко. Он был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок". Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы – до конца 2017 года года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе.

В то же время, с декабря 2018 года Вороненко периодически публикует в Facebook посты с негативной оценкой Мураева. Он называет депутата "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ", пишет, что избранник "кинул свои сторонников".

В 2014 году Вороненко баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Владельцы "Скомпани" – Сергей Коренев и Константин Заграничный.

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