Управлять "Межигорьем" доверили экс-помощнику Мураева
Через полгода проведения конкурса арестованной резиденции президента беглого Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управляющего.
Соответствующее решение принял тендерный комитет Агентства по розыску и менеджмента активов на заседании в среду.
Победителем конкурса стала малоизвестная ООО "Скомпани".
Его конкурентами были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом.
"Скомпани" создана в 2015 году с уставным капиталом в миллион гривен.
Директор фирмы – 32-летний Алексей Вороненко. Он был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок". Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы – до конца 2017 года года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе.
В то же время, с декабря 2018 года Вороненко периодически публикует в Facebook посты с негативной оценкой Мураева. Он называет депутата "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ", пишет, что избранник "кинул свои сторонников".
В 2014 году Вороненко баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.
Владельцы "Скомпани" – Сергей Коренев и Константин Заграничный.
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Напомним:
- Поиск управленца "Межигорью" начали еще в ноябре 2018 года.
- В января 2019 года журналисты-расследователи выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора.
- Оказалось, что управление собирались доверить экс-медику ракетной части.
- После заявлений журналистов АРМА продолжило конкурс еще на месяц.
- Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
- В Нацагентстве рассказывали, что документы подавали только два кандидата. Один из них – фирма "Атлант Девелоп", которая вызвала беспокойство в обществе. Второй – активисты, которые сейчас занимаются резиденцией, но не имеют юридического права участвовать в конкурсе.
- "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.
- ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье".
- В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, Януковичу.
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