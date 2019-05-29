Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Управлять "Межигорьем" доверили экс-помощнику Мураева

Среда, 29 мая 2019, 15:20

Через полгода проведения конкурса арестованной резиденции президента беглого Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управляющего.

Соответствующее решение принял тендерный комитет Агентства по розыску и менеджмента активов на заседании в среду.

Победителем конкурса стала малоизвестная ООО "Скомпани".

Его конкурентами были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом.

"Скомпани" создана в 2015 году с уставным капиталом в миллион гривен. Фирма зарегистрирована в столичном доме, в квартире одного из собственников, вид деятельности – "управление финансовыми рынками".

Директор фирмы – 32-летний Алексей Вороненко. Он был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок". Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы – до конца 2017 года года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе.

В то же время, с декабря 2018 года Вороненко периодически публикует в Facebook посты с негативной оценкой Мураева. Он называет депутата "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ", пишет, что избранник "кинул своих сторонников".

В 2014 году Вороненко баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Владельцы "Скомпани" – Сергей Коренев и Константин Заграничный.

Денис Тарахкотелик, лидер активистов, которые управляют "Межигорьем" с 2014 года, сказал УП, что не исключает обжалования результатов конкурса, но "нужно услышать, согласно ли общество".

Как сообщает журналистка-расследователь Наталья Седлецкая, фирма-победитель не имеет соответствующего опыта управления.

"Из похожих проектов компании ее представители назвали управление помещениями Укрпочты. Вовлеченная консультантка сообщила, что работала маркетологом в ресторанах", – отметила журналистка.

Напомним:

  • Поиск управленца "Межигорью" начали еще в ноябре 2018 года.
  • В января 2019 года журналисты-расследователи выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора.
  • Оказалось, что управление собирались доверить экс-медику ракетной части.
  • После заявлений журналистов АРМА продолжило конкурс еще на месяц.
  • Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
  • В Нацагентстве рассказывали, что документы подавали только два кандидата. Один из них – фирма "Атлант Девелоп", которая вызвала беспокойство в обществе. Второй – активисты, которые сейчас занимаются резиденцией, но не имеют юридического права участвовать в конкурсе.
  • "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.
  • ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье".
  • В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, Януковичу.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Межигорье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Межигорье
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Межигорье получит статус парка-памятника, Зеленский подготовил указ – Немчинов
"Межигорье" официально станет парком-памятником
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: