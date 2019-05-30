АРМА отреагировало на критику управителя "Межигорьем" и сказало, как его сменить

Нацагентство по розыску и менеджменту активов заявляет, что не имеет предпосылок для продолжения конкурса на управителя резиденцией "Межигорье" или законных оснований для отмены результатов.

Об этом сообщили в АРМА, реагируя на негативную критику журналистов и активистов относительно выбранного управляющего.

"Конкурсный отбор управителя активами резиденции "Межигорье" продолжается более полугода. АРМА 5 раз продолжало сроки отбора, приглашало приобщиться к конкурсу общественных активистов, бизнес, всех желающих", – отметили в ведомстве.

Там отмечают, что конкурс не может продолжаться бессрочно или постоянно продолжаться, если отсутствуют предпосылки для появления качественно лучших участников.

Нацагентство напомнило, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по возможной служебной халатности служащих АРМА в затягивании конкурса.

Также АРМА добавило, что тендерный комитет не может отменить результаты конкурса из-за несогласия журналиста или рекомендации общественного совета.

В то же время, АРМА обещает оставаться "открытым к экспертному мнению, критических настроенному обществу" и говорит, что осознает огромное политическое, социальное и историко-культурное значение активов резиденции "Межигорье".

"Если при содействии активистов, журналистов и общественности в течение одного месяца определенная компания пожелает стать управителем резиденции "Межигорье" и обнародует бизнес-план, содержащий более эффективные и качественные прогнозы, чем бизнес-план победителя конкурса, тогда вопрос об объявлении нового конкурса может быть на повестке дня", – отмечают в ведомстве.

В АРМА отмечают, что их участие в управлении будет не нужным, если народные депутаты инициируют вопрос о национализации резиденции или если суд по ходатайству прокуратуры передаст имущество "Межигорье" на хранение непосредственно активистам, которые руководили им последние 5 лет.

Также Нацагентство говорит, что на интерес бизнеса к управлению резиденцией влияет "искусственное нагнетание негатива в СМИ относительно конкурсных процедур" и заявления активистов "о вооруженном сопротивлении будущем управляющему".

Напомним: