Управитель "Межигорьем" открещивается от Мураева и говорит, что законно выиграл конкурс

Директор фирмы "Скомпани", которая выиграла конкурс на управление арестованной резиденцией "Межигорье", заявляет, что процедура отбора была законной.

Об этом Алексей Вороненко написал в Facebook.

"Есть действующее законодательство и процедура по конкурсу управляющего Межигорьем. Мы выдержали букву закона от и до... Подчёркиваю, всё в рамках действующего Закона Украины", – отметил мужчина.

Он говорит, что благодарен активистам, которые сохраняли резиденцию до этого.

"Мы не враги в этом вопросе, а как раз наоборот – партнеры. В крайнем случае – здоровые оппоненты", – утверждает Вороненко.

Мужчина также возмутился "шумом" вокруг его предыдущей работы помощником нардепа Евгения Мураева.

"Помощник, это что ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации Президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018-го таковым не являюсь", – написал Вороненко, добавив, что активно критиковал Мураева-за того, что "его позиция стала с годами всё более деструктивной и ущербной".

Он пообещал не будет судиться с журналистами, однако попросил "не писать ложь".

Директор фирмы-управителя также прокомментировал позицию Общественного совет при АРМА, который призвал провести новый конкурс.

"Общественный совет является консультативным органом при любой государственной структуре и не ему рекомендовать нарушать закон (этого в принципе никто не может делать)", – отметил Вороненко.

Напомним: