Управитель "Межигорьем" открещивается от Мураева и говорит, что законно выиграл конкурс
Директор фирмы "Скомпани", которая выиграла конкурс на управление арестованной резиденцией "Межигорье", заявляет, что процедура отбора была законной.
Об этом Алексей Вороненко написал в Facebook.
"Есть действующее законодательство и процедура по конкурсу управляющего Межигорьем. Мы выдержали букву закона от и до... Подчёркиваю, всё в рамках действующего Закона Украины", – отметил мужчина.
Он говорит, что благодарен активистам, которые сохраняли резиденцию до этого.
"Мы не враги в этом вопросе, а как раз наоборот – партнеры. В крайнем случае – здоровые оппоненты", – утверждает Вороненко.
Мужчина также возмутился "шумом" вокруг его предыдущей работы помощником нардепа Евгения Мураева.
"Помощник, это что ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации Президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018-го таковым не являюсь", – написал Вороненко, добавив, что активно критиковал Мураева-за того, что "его позиция стала с годами всё более деструктивной и ущербной".
Он пообещал не будет судиться с журналистами, однако попросил "не писать ложь".
Директор фирмы-управителя также прокомментировал позицию Общественного совет при АРМА, который призвал провести новый конкурс.
"Общественный совет является консультативным органом при любой государственной структуре и не ему рекомендовать нарушать закон (этого в принципе никто не может делать)", – отметил Вороненко.
Напомним:
- Накануне арестованной резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управителя.
- Им стало ООО "Скомпани", директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок".
- Конкурентами фирмы были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, поскольку они не являются субъектом хозяйствования.
- Денис Тарахкотелик, нынешний "комендант" "Межигорья" сказал УП, что не исключает обжалования результатов конкурса, но "нужно услышать, согласно ли общество".
- Поиск управленца "Межигорью" начали еще в ноябре 2018 года.
- В января 2019 года журналисты-расследователи выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора.
- Оказалось, что управление собирались доверить экс-медику ракетной части.
- После заявлений журналистов АРМА продолжило конкурс еще на месяц.
- Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
- "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.
- ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье".
- В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, Януковичу.
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