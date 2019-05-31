Стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. Ранее представитель Зеленского заявил, что закрытые списки участники встречи поддержали.

Об этом пишет Громадское.

В опубликованной АП стенограмме лидеры фракций и депутатских групп соглашаются с необходимостью отменить мажоритарную систему и проводить выборы по полностью пропорциональной системе.

Однако поддержки закрытым спискам они не выражают. В частности лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник и председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко выступили за открытые списки.

На следующий день после встречи Зеленского с лидерами фракций депутаты не поддержали его законопроект об изменении избирательного законодательства, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Эти слова вызвали возмущение спикера Рады Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".

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