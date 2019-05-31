Стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.

Об этом пишет Громадське, отмечая, что представитель Зеленского ранее заявлял, что закрытые списки участники встречи поддержали.

Из опубликованной АП стенограммы видно, что договоренности на самом деле не было.

Представители БПП и НФ о закрытых списках не говорили. Юлия Тимошенко высказалась за "обнародованные" списки. "Самопомич" не против закрытых. Виталий Хомутынник – за открытые списки, а Ярослав Москаленко предлагал пока не трогать избирательное законодательство. Олег Ляшко высказался за пропорциональную систему и трансформацию предложений Зеленского.

Ляшко сказал: "Давайте изменим избирательную систему и уберем эту составляющую коррупции – это мажоритарную". В то же время он отметил: "Есть Избирательный кодекс, который невозможно принять, там 4 тысячи поправок, мы его не примем. Есть и другой закон, который предусматривает, условно говоря, закрытые списки – его можно трансформировать, его можно пересмотреть".

Тимошенко заявила: "Нужно принимать пропорциональную систему, но с очень серьезным контролем публичным, общественным, списки, которые могут быть заранее обнародованы".

Хомутынник сообщил: "Мы будем поддерживать, если будет на это согласие, закон об открытых списках, который был принят в первом чтении. Если он будет доработан с понижением барьера до 3%, то, я думаю, что мы сможем найти консенсус".

"В парламенте при закрытых списках формировались такие межфракционные объекты секретарш, водителей, охранников, которые проходили в списках – и никто не знал этих людей до момента избранием их народными депутатами, и люди были удивлены, когда посмотрели на настоящий состав. Поэтому, открытые списки – фактически это те же партийные списки, но с максимальным приближением к людям. Это, наверное, должно иметь смысл", – добавил он.

Москаленко отметил, что "в 2014 году, если бы не было 12 мажоритарщиков, неизвестно по какому курсу пошла бы эта страна", а ранее политические списки в народе называли "преступными организованными группами".

"Сегодня говорить о списках, о том законе, который есть, – мы выборы эти просто не проведем, и вы это все знаете за этим столом. Мы просто их не проведем априори. Менять их "на коленке", "на скаку" – мы также этого не сделаем. Ведите политические силы под своим брендами людей по мажоритарке – и нет никаких вопросов", – добавил он.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".

Stenograma Z AP (PDF)

Stenograma Z AP (Text) ​

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