Стенограмма АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам

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Пятница, 31 мая 2019, 00:45

Стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. Ранее представитель Зеленского заявил, что закрытые списки участники встречи поддержали.

Об этом пишет Громадское.

В опубликованной АП стенограмме лидеры фракций и депутатских групп соглашаются с необходимостью отменить мажоритарную систему и проводить выборы по полностью пропорциональной системе.

Однако поддержки закрытым спискам они не выражают. В частности лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник и председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко выступили за открытые списки.

На следующий день после встречи Зеленского с лидерами фракций депутаты не поддержали его законопроект об изменении избирательного законодательства, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Эти слова вызвали возмущение спикера Рады Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".

Напоминаем:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

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Темы: Верховная Рада Зеленский виборы


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