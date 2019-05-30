У Зеленского обнародовали стенограмму встречи с главами фракций

Обнародована стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.

Об этом сообщает пресс-служба президента.



"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении.



Stenograma Z AP (PDF)

Stenograma Z AP (Text) ​

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий требовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций. Он заявил, что дал официальный запрос, чтобы передать эту стенограмму всем участникам встречи.

Напомним: