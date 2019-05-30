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У Зеленского обнародовали стенограмму встречи с главами фракций

Четверг, 30 мая 2019, 21:31
У Зеленского обнародовали стенограмму встречи с главами фракций
АП

Обнародована стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий требовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций. Он заявил, что дал официальный запрос, чтобы передать эту стенограмму всем участникам встречи.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский встретился с лидерами фракций относительно перевыборов и договорился о проведении внеочередного заседания парламента 22 мая для изменения избирательного законодательства.
  • Позже вечером 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в ЦИК заявили о начале избирательного процесса.
  • 22 мая Верховная Рада не внесла даже в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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