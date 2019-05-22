Представитель Зеленского в Раде: Думаю, еще будут консультации

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Среда, 22 мая 2019, 14:46

Советник президента и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что народные депутаты провалили договоренности с Владимиром Зеленским.

В кулуарах парламента он сказал журналистам, что первые два проваленные законопроекта о выборах – это был шаг Зеленского навстречу и попытка "вытащить Украину из мажоритарного подхода", хоть и не лучшая.

"Мы за Избирательный кодекс, мы за открытые списки", – сказал он и добавил, что "большого желания" принять избирательный кодекс не увидели.

"Я надеюсь, что еще есть время для того, чтобы мы попытались с Верховной Радой пообщаться и предложить гражданам новое качество политики...", – сказал Стефанчук.

"Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который сегодня был внесен в зал. Компромисс не придержались", – заявил он.

"Я думаю, что будут еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", – сказал представитель президента в парламенте.

На вопрос, будут ли парламентские выборы по старому закону, он ответил: "Мы заинтересованы: новый избирательный кодекс, открытые списки, выборы по новому закону со смешанной системой. Об этом были договоренности".

"Единственное что: договоренности были, что технически не успевают проработать систему открытых списков – было предложено не лучшее, на мой взгляд, решение: закрытые списки даже не были включены", – заявил Стефанчук.

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Напомним:

  • 20 мая новоиспеченный президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, а 21 мая издал соответствующий указ с датой перевыборов 21 июля.
  • Поводом для роспуска у Зеленского назвали "отсутствие коалиции".
  • При этом президент встретился с лидерами фракций относительно перевыборов и договорился о проведении внеочередного заседания парламента 22 мая для изменения избирательного законодательства.
  • Однако 22 мая Верховная Рада не внесла даже в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
  • Спикер Андрей Парубий закрыл заседание парламента до 28 мая.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада виборы Зеленский законодательство


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