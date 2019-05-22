Представитель Зеленского в Раде: Думаю, еще будут консультации
Советник президента и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что народные депутаты провалили договоренности с Владимиром Зеленским.
В кулуарах парламента он сказал журналистам, что первые два проваленные законопроекта о выборах – это был шаг Зеленского навстречу и попытка "вытащить Украину из мажоритарного подхода", хоть и не лучшая.
"Мы за Избирательный кодекс, мы за открытые списки", – сказал он и добавил, что "большого желания" принять избирательный кодекс не увидели.
"Я надеюсь, что еще есть время для того, чтобы мы попытались с Верховной Радой пообщаться и предложить гражданам новое качество политики...", – сказал Стефанчук.
"Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который сегодня был внесен в зал. Компромисс не придержались", – заявил он.
"Я думаю, что будут еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", – сказал представитель президента в парламенте.
Представник президента Зеленського Стефанчук про провалену зміну виборчого закону і дальші дії pic.twitter.com/C35x6WzLpc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 22 мая 2019 г.
На вопрос, будут ли парламентские выборы по старому закону, он ответил: "Мы заинтересованы: новый избирательный кодекс, открытые списки, выборы по новому закону со смешанной системой. Об этом были договоренности".
"Единственное что: договоренности были, что технически не успевают проработать систему открытых списков – было предложено не лучшее, на мой взгляд, решение: закрытые списки даже не были включены", – заявил Стефанчук.
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Напомним:
- 20 мая новоиспеченный президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, а 21 мая издал соответствующий указ с датой перевыборов 21 июля.
- Поводом для роспуска у Зеленского назвали "отсутствие коалиции".
- При этом президент встретился с лидерами фракций относительно перевыборов и договорился о проведении внеочередного заседания парламента 22 мая для изменения избирательного законодательства.
- Однако 22 мая Верховная Рада не внесла даже в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
- Спикер Андрей Парубий закрыл заседание парламента до 28 мая.
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