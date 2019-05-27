В Раде представителя Зеленского обвинили во лжи

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что представитель президента Руслан Стефанчук дискредитирует парламент своими заявлениями о якобы договоренности, которая была достигнута между Владимиром Зеленским и председателями фракций во время встречи.

Об этом он сказал во время согласительного совета в понедельник.

По его словам, на сайте президента был размещен комментарий Стефанчука, где он утверждал, что на консультациях участники якобы согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, отменяющие мажоритарную систему и уменьшающие проходной барьер до 3%, но затем не проголосовали за это решение.

Он отметил, что подобные заявления использованы для того, чтобы очередной раз дискредитировать украинский парламент.

"Я хочу заявить, что как участник этой встречи, а я ее начал со слов, что должна вестись стенограмма и видеозапись встречи, никакого компромисса и тем более консенсуса достигнуто не было относительно закрытых списков", - заявил Парубий.

Спикер Рады призвал председателей фракций это подтвердить, а представителя президента в дальнейшем не дискредитировать высший законодательный орган Украины.

"От меня всех глав фракций требую публично предоставления стенограммы наших консультаций", - добавил он, отметив, что еще неделю назад направил официальный запрос относительно обнародования стенограммы.

Он выразил надежду, что в ближайшее время получит запись разговора, чтобы "общество видело каждый шаг президента и глав фракций".

Также глава парламента отметил, что во время ближайший заседаний нардепы должны принять во втором чтении избирательный кодекс с открытыми списками, по которому уже восемь раз собирали рабочую комиссию.

Парубий отметил, что помимо прочего, Рада до конца каденции должна принять закон об импичменте и временных следственных комиссиях.

По его словам, Зеленский просил Раду не принимать закон об импичменте между первым и вторым туром, но уже "некуда тянуть", поэтому депутаты должны взяться за этот документ как можно быстрее.

Относительно повестки дня на этой пленарной неделе, то Парубий перечислил, что будут рассмотрены блок вопросов социальной политики, местного самоуправления, блок нацбезопасности и аграрной политики.

В частности, в четверг нардепы рассмотрят вопрос об отставке Кабмина.

Напомним: