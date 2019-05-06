Дело Бузины снова забуксовало
Председательствующий судья в составе суда присяжных, которые рассматривают обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, заявил о самоотводе.
О своем решении судья Евгений Сидоров сообщил на заседании 6 мая, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
По словам Сидорова, информация в СМИ о якобы умышленном затягивании судом рассмотрения данного уголовного производства не соответствует действительности.
Судья отметил, что данное производство находится на его рассмотрении с января 2018 года, на сегодняшний день проведено порядка 25 судебных заседаний.
"Все это время мной, несмотря на постоянное давление и проявления пренебрежительного отношения ко мне лично и моим коллегам со стороны отдельных участников процесса, прилагались все усилия для обеспечения законности, соблюдения прав всех участников процесса и оперативности рассмотрения данного уголовного производства", – заявил Сидоров.
"Вместе с тем, отдельные участники процесса приняли все возможные меры для дискредитации состава суда в целом и меня как судьи в частности, а также путем злоупотребления предоставленными им процессуальных прав приложили все усилия для затягивания рассмотрения уголовного производства и подрыва доверия ко мне как к председательствующему судье", – утверждает он.
Учитывая изложенное, а также с целью исключить любые сомнения в своей объективности и беспристрастности, судья попросил суд отвести его от участия в рассмотрении данного уголовного производства.
Прокурор, потерпевшая и ее представитель возражали против удовлетворения такого заявления.
Суд присяжных заявление Сидорова о самоотводе удовлетворил, а уголовное производство направил руководителю аппарата Шевченковского райсуда Киева для решения вопроса о формировании нового состава суда.
После изменения судьи судебное разбирательство может начаться с начала, с зачитывания обвинительного акта прокурором.
Напомним:
- Публицист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве.
- 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.
- Обвиняемые вину не признают.
- Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- 9 февраля 2018 года в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.
- 8 апреля 2019 года суд согласился, что ходатайство защиты об отводе всему составу суда присяжных – это попытка затянуть процесс судебного разбирательства, и прокурор начал зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве Бузины.
- Дело об убийстве Бузины суд рассматривает с участием присяжных.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua