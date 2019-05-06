Дело Бузины снова забуксовало

Председательствующий судья в составе суда присяжных, которые рассматривают обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, заявил о самоотводе.

О своем решении судья Евгений Сидоров сообщил на заседании 6 мая, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По словам Сидорова, информация в СМИ о якобы умышленном затягивании судом рассмотрения данного уголовного производства не соответствует действительности.

Судья отметил, что данное производство находится на его рассмотрении с января 2018 года, на сегодняшний день проведено порядка 25 судебных заседаний.

"Все это время мной, несмотря на постоянное давление и проявления пренебрежительного отношения ко мне лично и моим коллегам со стороны отдельных участников процесса, прилагались все усилия для обеспечения законности, соблюдения прав всех участников процесса и оперативности рассмотрения данного уголовного производства", – заявил Сидоров.

"Вместе с тем, отдельные участники процесса приняли все возможные меры для дискредитации состава суда в целом и меня как судьи в частности, а также путем злоупотребления предоставленными им процессуальных прав приложили все усилия для затягивания рассмотрения уголовного производства и подрыва доверия ко мне как к председательствующему судье", – утверждает он.

Учитывая изложенное, а также с целью исключить любые сомнения в своей объективности и беспристрастности, судья попросил суд отвести его от участия в рассмотрении данного уголовного производства.

Прокурор, потерпевшая и ее представитель возражали против удовлетворения такого заявления.

Суд присяжных заявление Сидорова о самоотводе удовлетворил, а уголовное производство направил руководителю аппарата Шевченковского райсуда Киева для решения вопроса о формировании нового состава суда.

После изменения судьи судебное разбирательство может начаться с начала, с зачитывания обвинительного акта прокурором.

Напомним: