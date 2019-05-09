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"Бессмертный Грут": в Киеве провели акцию-пародию

Четверг, 9 мая 2019, 12:29

В центре Киева 100-150 человек приняли участие в акции "Бессмертный Грут" в противовес маршу "Бессмертного полка", приуроченному ко Дню Победы.

Как сообщает "Громадське", организовало акцию объединение "Демократична сокира".

 

Участники акции выкрикивали традиционные лозунги "Слава Украине - героям слава", а также "Слава Таносу - смерть врагам", "Мстители с народом", "Валар Моргулис - Валар дахарис", "Свободу Винтерфелу", "Север наступает" и другие отсылки к популярным фильмам и сериалам.

 

Они держали в руках изображения героев фильмов Marvel, стилизованные под ветеранские фото.

"Я пришла сюда выразить свое недовольство тем, что в Украине проходит пропагандистская, русскоориентированная акция "Бессмертный полк". Это к памяти героев Украины, умерших за защиту украинской земли во время Второй мировой войны не имеет никакого отношения. Мы сегодня не должны танцевать и праздновать, потому что война - это смерть", - отметила одна из участниц акции Ирина.

 

Она добавила, что акция имеет целью выполнять миссию контрпропаганды.

 

Как сообщает "Укринформ", правоохранители стали кордоном между участниками акции, организованной "Демократической сокирой", и маршем "Бессмертного полка".

Отмечается, что позже участники шествия "Бессмертный полк" провели митинг в Парке Славы. Они вспомнили погибших и провели минуту молчания, а затем возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Участники марша выкрикивают "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой". В ответ участники альтернативной акции скандируют: "Комуняку – на гілляку", "СССР - тюрьма народов".

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