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Зеленский говорил с Ахметовым: "Не политические вещи"

Среда, 19 июня 2019, 19:08
Зеленский говорил с Ахметовым: Не политические вещи

Президент Владимир Зеленский встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях.

"Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча", – сказал он корреспонденту "Украинской правды" во время неформальной встречи с журналистами в Администрации президента.

На вопрос, о чем говорили, ответил: "Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать".

"Это много всего. Это не политические вещи – никаких договоренностей. То, что мы отменяем "Роттердам +", все об этом знают – и это будет. И будет демонополизация – и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают", – отметил Зеленский.

"Но есть другая сторона: для каждого из нас очень важно сейчас вкладывать деньги в Украину. Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине – поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", – добавил он.

"Я завтра буду об этом говорить", – анонсировал президент.

Напомним:

  • СМИ сообщали о визите олигарха Виктора Пинчука в Администрацию президента 31 мая. Пресс-секретарь Владимира Зеленского объяснила, что он приезжал вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций о должности последнего.
  • 5 июня Зеленский признался, что поочередно встречается с "представителями крупного бизнеса", и анонсировал, что в июне соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.
  • Олигарх Игорь Коломойский предполагал, что на президентских выборах все олигархи "в душе" поддерживали Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАхметоволигархибизнесденьги
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