На рок-фестивале Kozak Fest-за урагана обрушилась крыша сцены

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

Об этом сообщил музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram.

Он написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие". В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

Шуров добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал Шуров.

Фестиваль проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки (Днепропетровская область).