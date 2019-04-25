Дело Гандзюк: дом Луценко пикетировали из-за смягчения подозрения Мангеру

К дому генпрокурора Юрия Луценко под Киевом приехали представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" из-за смягчения подозрения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому уже инкриминируют заказ избиения Гандзюк, а не ее убийство.

По информации корреспондента УП, акция продолжалась полчаса. В ней приняли участие около полусотни человек. Также были представители Нацполиции.

"К таким действиям активисты вынуждены прибегать из-за смены подозрения Владиславу Мангеру по организации умышленного убийства на организацию умышленного тяжкого телесного повреждения, а также из-за отсутствия подозрения двум членам БПП и уже экс руководителям Херсонщины Андрею Гордееву и Евгению Рищуку", - рассказал в комментарии УП юрист и участник акции Маси Найем.

"Приходится прибегать к таким действиям, поскольку до сих пор нет реакции от генпрокурора. Он до сих пор не прокомментировал, в связи с какими новыми обстоятельствами изменили ему подозрение. И в то же время, представитель ГПУ Андрей Лысенко утверждает, что изменение подозрения Мангера согласовано с родными и адвокатами погибшей, что, по моим данным, не соответствует действительности", - утверждает он.

Как сообщил УП человек, представившийся представителем Государственной службы охраны, Луценко дома не было, он был на работе. Также в доме не было никого из членов его семьи.

Свет в доме не горел.

Во время акции представители инициативы бросали петарды за забор к дому, жгли файеры и кричали "позор Луценко", "Луценко выходи".

В инициативе отметили, что продолжат акции уже под зданием Генпрокуратуры.

Марьяна пьецух

Марьяна пьецух

Марьяна пьецух

Напомним: