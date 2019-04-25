Дело Гандзюк: дом Луценко пикетировали из-за смягчения подозрения Мангеру

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Четверг, 25 апреля 2019, 22:13

К дому генпрокурора Юрия Луценко под Киевом приехали представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" из-за смягчения подозрения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому уже инкриминируют заказ избиения Гандзюк, а не ее убийство.

По информации корреспондента УП, акция продолжалась полчаса. В ней приняли участие около полусотни человек. Также были представители Нацполиции.

"К таким действиям активисты вынуждены прибегать из-за смены подозрения Владиславу Мангеру по организации умышленного убийства на организацию умышленного тяжкого телесного повреждения, а также из-за отсутствия подозрения двум членам БПП и уже экс руководителям Херсонщины Андрею Гордееву и Евгению Рищуку", - рассказал в комментарии УП юрист и участник акции Маси Найем.

"Приходится прибегать к таким действиям, поскольку до сих пор нет реакции от генпрокурора. Он до сих пор не прокомментировал, в связи с какими новыми обстоятельствами изменили ему подозрение. И в то же время, представитель ГПУ Андрей Лысенко утверждает, что изменение подозрения Мангера согласовано с родными и адвокатами погибшей, что, по моим данным, не соответствует действительности", - утверждает он.

Как сообщил УП человек, представившийся представителем Государственной службы охраны, Луценко дома не было, он был на работе. Также в доме не было никого из членов его семьи.

Свет в доме не горел.

Во время акции представители инициативы бросали петарды за забор к дому, жгли файеры и кричали "позор Луценко", "Луценко выходи".

В инициативе отметили, что продолжат акции уже под зданием Генпрокуратуры.

 
Марьяна пьецух
 
Марьяна пьецух
 
Марьяна пьецух

Напомним:

  • "Слидство.Инфо" сообщило, что ГПУ объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру новое подозрение. Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.
  • Позже в ГПУ подтвердили эту информацию и заявили, что изменили подозрение исходя из новых доказательств.
  • 24 апреля издание "Слидство.Инфо" сообщило, что пяти вероятным исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с убийства умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • Позже в ГПУ подтвердили эту информацию и заявили, что обвиняемые предоставили обличительные показания относительно своего участия в преступлении и других лиц.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
  • Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк акции Луценко
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