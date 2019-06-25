Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Отмечается, что в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв.м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду.

скрин Бигус

Сам Богдан объясняет свое состояние, тем, что он много работал и занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года работал в госслужбе.

Журналисты утверждают, что Богдан фактически консультировал в кредитных мошенничествах.

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