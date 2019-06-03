Убийство Гандзюк: организатор нападения признал себя виновным

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что это произошло на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной.

В слушании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

Он также согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Напомним: