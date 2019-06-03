Убийство Гандзюк: организатор нападения признал себя виновным
Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что это произошло на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной.
В слушании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).
Он также согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.