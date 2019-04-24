ГПУ уже не подозревает Мангера в убийстве Гандзюк – СМИ

Генеральная прокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру новое подозрение. Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на собственные источники.

"Теперь Мангера обвиняют по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса - заказе избиения, предусматривающей лишение свободы от 7 до 10 лет", - отмечает издание.

Ранее главу Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве. Такая статья грозила бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Напомним: