ГПУ уже не подозревает Мангера в убийстве Гандзюк – СМИ
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Среда, 24 апреля 2019, 23:19
Генеральная прокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру новое подозрение. Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на собственные источники.
"Теперь Мангера обвиняют по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса - заказе избиения, предусматривающей лишение свободы от 7 до 10 лет", - отмечает издание.
Ранее главу Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве. Такая статья грозила бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.
Напомним:
- 24 апреля издание "Слидство.Инфо" сообщило, что пяти вероятным исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с убийства умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- Позже в ГПУ подтвердили эту информацию и заявили, что обвиняемые предоставили обличительные показания относительно своего участия в преступлении и других лиц.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
- Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.
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