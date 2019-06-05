"Я просто выполняю свою работу" – Зеленский о паспорте Саакашвили
Президент Владимир Зеленский объяснил, что вернул гражданство Украины Михэилу Саакашвили, так как хотел восстановить справедливость в отношении него.
Об этом глава государства рассказал программе "Завтрак с 1+1" на канале Игоря Коломойского 4 июня, перед встречами с европейскими важными персонами в Брюсселе.
Во время "европейского завтрака", как назвали это журналисты, и Зеленский, и ведущий крутили педали на тренажере и вели разговор на разные темы.
Когда журналист вспомнил возвращение паспорта Саакашвили, президент хихикнув: "Да. Надо было еще свидетельство о рождении?...".
"Политических планов нет. Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе. Я сказал: я думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я ему его вернул. Вот и все", – заявил Зеленский.
"Никаких политических планов нет", – подчеркнул он, очевидно, намекая на досрочные парламентские выборы, в которых будет участвовать и его партия "Слуга народа".
На вопрос, встречались ли или созванивались ли Зеленский и Саакашвили, президент ответил: "Он мне писал, записывал видео – Вы, наверное, это видели в соцсетях. Благодарил мне. Не за что. И я вас благодарю".
"Также писал мне в телефоне, в Вотсапе", – вспомнил Зеленский.
"За что спасибо? Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня очень мало обещаний, но я хочу их выполнять", – заявил он.
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул Михэилу Саакашвили гражданство Украины.
- 29 мая бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михэил Саакашвили вернулся в Киев.
- 3 июня Саакашвили призвал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду.
- 4 июня городской глава Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию "Удар", которая будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.
- В Грузии против Саакашвили возбужден ряд дел, его родина требует экстрадиции своего бывшего президента.
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