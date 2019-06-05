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"Политических планов нет, я просто выполняю работу" – Зеленский о Саакашвили

Среда, 5 июня 2019, 11:10

Президент Владимир Зеленский объяснил, что вернул гражданство Украины Михэилу Саакашвили, так как хотел восстановить справедливость в отношении него.

Об этом глава государства рассказал в Брюсселе в интервью корреспонденту "Радио Свобода" Григорию Жигалову, которое показали в эфире программы "Завтрак с 1+1" на канале Игоря Коломойского 4 июня.

Во время "европейского завтрака" перед официальными встречами и Зеленский, и ведущий крутили педали на тренажере и вели разговор на разные темы.

Зеленский дает интервью на велотренажере
Зеленский дает интервью на велотренажере
Радио Свобода

Когда журналист вспомнил возвращение паспорта Саакашвили, президент хихикнув: "Да. Надо было еще свидетельство о рождении?...".

"Политических планов нет. Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе. Я сказал: я думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я ему его вернул. Вот и все", – заявил Зеленский.

"Никаких политических планов нет", – подчеркнул он, очевидно, намекая на досрочные парламентские выборы, в которых будет участвовать и его партия "Слуга народа".

На вопрос, встречались ли или созванивались ли Зеленский и Саакашвили, президент ответил: "Он мне писал, записывал видео – Вы, наверное, это видели в соцсетях. Благодарил мне. Не за что. И я вас благодарю".

"Также писал мне в телефоне, в Вотсапе", – вспомнил Зеленский.

"За что спасибо? Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня очень мало обещаний, но я хочу их выполнять", – заявил он.

Кроме того, в Брюсселе Зеленский сказал грузинским журналистам, что не планирует назначать экс-президента Грузии на госдолжности, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Саакашвили в Киеве и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности", – сказал он..

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила это и отметила: "Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили".

"Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили", – сказала она.

На вопрос об экстрадиции Саакашвили в Грузию Мендель ответила, что это уже дело правоохранительных структур.

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михэилу Саакашвили гражданство Украины.
  • 29 мая высланный из Украины Михэил Саакашвили вернулся в Киев.
  • 3 июня Саакашвили призвал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • 4 июня городской глава Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию "Удар", которая будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.
  • В Грузии против Саакашвили возбужден ряд дел, его родина требует экстрадиции своего бывшего президента.

Алена Рощенко, УП, уточнено

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Темы: ЗеленскийСаакашвилигражданство
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