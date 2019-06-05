Президент Владимир Зеленский объяснил, что вернул гражданство Украины Михэилу Саакашвили, так как хотел восстановить справедливость в отношении него.

Об этом глава государства рассказал программе "Завтрак с 1+1" на канале Игоря Коломойского 4 июня, перед встречами с европейскими важными персонами в Брюсселе.

Во время "европейского завтрака", как назвали это журналисты, и Зеленский, и ведущий крутили педали на тренажере и вели разговор на разные темы.

Когда журналист вспомнил возвращение паспорта Саакашвили, президент хихикнув: "Да. Надо было еще свидетельство о рождении?...".

"Политических планов нет. Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе. Я сказал: я думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я ему его вернул. Вот и все", – заявил Зеленский.

"Никаких политических планов нет", – подчеркнул он, очевидно, намекая на досрочные парламентские выборы, в которых будет участвовать и его партия "Слуга народа".

На вопрос, встречались ли или созванивались ли Зеленский и Саакашвили, президент ответил: "Он мне писал, записывал видео – Вы, наверное, это видели в соцсетях. Благодарил мне. Не за что. И я вас благодарю".

"Также писал мне в телефоне, в Вотсапе", – вспомнил Зеленский.

"За что спасибо? Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня очень мало обещаний, но я хочу их выполнять", – заявил он.

Напомним: