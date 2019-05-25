Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса

Петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.

По состоянию на 12:00 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25289 человек.

Инициатором петиции является Александр Василевский.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)", - говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Напомним: