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Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса

Суббота, 25 мая 2019, 12:11
Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.

По состоянию на 12:00 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25289 человек.

Инициатором петиции является Александр Василевский.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)", - говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Напомним:

  • Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
  • Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что расценивает эту петицию, как шутку.
  • Впоследствии на сайте президента была зарегистрирована петиция об отмене петиции об отставке Зеленского.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Журналисты и общестенные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.
  • Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
  • В то же время, в Минюсте утверждают, что новый глава АП все же был люстрирован. Министерство попросило АП предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверкипредназначенных руководителей ведомства, в том числе и Богдана.

Украинская правда
Темы: петицияБогданАдминистрация президента
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