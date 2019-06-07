Зеленский на следующей неделе внесет представление об увольнении Луценко

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Пятница, 7 июня 2019, 06:40

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе внесет в Верховную Раду 4 представления - об увольнении глав Минобороны, СБУ, МИД и генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, после провала голосования по увольнению руководителей СБУ, МИД и Минобороны президент планирует внести не 3, а 4 представления, одно из которых - об увольнении Луценко.

"Мы будем показывать, что в ситуации, в которой сегодня абсолютное непонимание и неприятие позиции президента, президент будет настаивать, что это в пределах его конституционных полномочий, и будем ожидать плодотворной реакции со стороны Верховной Рады", - подчеркнул он.

Представитель Зеленского в Совете добавил, что тот имеет кандидатуры на должности глав МИД, СБУ, ГПУ и Минобороны, но называть их не стал.

По словам Стефанчука, "по некоторым направлениям есть несколько кандидатур".

"Единственное, что я могу гарантировать, что не будет длительного разрыва между увольнением и назначением. Это будут внесено сразу", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Луценко заявил, что  уйдет в отставку после парламентских выборов.
  • В четверг парламент провалил увольнение министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака.

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Темы: Зеленский Луценко Верховная Рада


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