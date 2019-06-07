"Слуга народа" перенесла съезд, из-за шквала желающих стать депутатом

Пропрезидентская партия "Слуга народа" перенесла съезд с субботы на воскресенье, 9 июня, потому что не успевает рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться от партии в мажоритарных округах.

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба партии.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Ведь мы получили более 3,5 тыс. заявок!", - пояснили в партии.

Отмечается, что все анкеты должны быть тщательно проработаны, чтобы "выбрать наиболее достойных кандидатов".

На съезде партии 9 июня должны представить не только кандидатов по мажоритарным округам, но и список партии из 225 человек и программу партии.

Кандидаты от партии должны были подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны были проговорить свое видение работы в комитетах ВР.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Напомним: