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"Слуга народа" перенесла съезд, из-за шквала желающих стать депутатом

Пятница, 7 июня 2019, 12:29

Пропрезидентская партия "Слуга народа" перенесла съезд с субботы на воскресенье, 9 июня, потому что не успевает рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться от партии в мажоритарных округах.

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба партии.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Ведь мы получили более 3,5 тыс. заявок!", - пояснили в партии.

Отмечается, что все анкеты должны быть тщательно проработаны, чтобы "выбрать наиболее достойных кандидатов".

На съезде партии 9 июня должны представить не только кандидатов по мажоритарным округам, но и список партии из 225 человек и программу партии.

Кандидаты от партии должны были подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны были проговорить свое видение работы в комитетах ВР.

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Напомним:

  • 29 мая "Слуга народа" запустила сайт, где предлагала желающим стать кандидатами в нардепы по мажоритарному округу, будущими политическими деятелями или волонтерами партии.
  • "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
  • В частности сообщалось, что в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".
  • 23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 мая его команда запускает онлайн проект "Лифт", который позволит желающим представить свои идеи по диджитализации государства.
  • 27 мая руководитель избирательного штаба партии Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проект "Лифт" могут использовать для отбора кандидатов в депутаты Верховной Рады 9 созыва, так как назначены досрочные выборы.

Украинская правда

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Темы: Слуга народапартииВерховная РадавиборыЗеленский
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