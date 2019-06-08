В первую тройку списка партии Игоря Смешко "Сила и честь" вошли, кроме самого Смешко, нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Об этом было объявлено на съезде политсилы в субботу.

Первым номером списка идет Смешко, вторым - Сотник и третьим - Чубаров.

Гордон проводить оглядини десятки Смешка pic.twitter.com/xEAfiBPj5I — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 8 червня 2019 р.

Четвертый номер - депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко, пятый - экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.

Шестой номер списка - ученый, которая специализируется на ЖКХ, Ольга Романюк. Седьмой - экономист, финансист Андрей Гайдук, восьмой - депутат от "Самопомочи" Ирина Сисоенко.

Девятый номер - генерал-лейтенант, один из основателей управления К в СБУ Владимир Тимошенко, и десятый - капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.

Как передает корреспондент УП, съезд проводит телеведущий Дмитрий Гордон. Средний возраст участников съезда - 50+.

Напомним: