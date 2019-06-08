Со Смешко на выборы идет Чубаров и обвиненный в госизмене Замана
В первую тройку списка партии Игоря Смешко "Сила и честь" вошли, кроме самого Смешко, нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Об этом было объявлено на съезде политсилы в субботу.
Смешко вперто каже "укрАїнську" pic.twitter.com/1wXqAt6HBp— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 8 червня 2019 р.
Первым номером списка идет Смешко, вторым - Сотник и третьим - Чубаров.
Гордон проводить оглядини десятки Смешка pic.twitter.com/xEAfiBPj5I— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 8 червня 2019 р.
Четвертый номер - депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко, пятый - экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.
Шестой номер списка - ученый, которая специализируется на ЖКХ, Ольга Романюк. Седьмой - экономист, финансист Андрей Гайдук, восьмой - депутат от "Самопомочи" Ирина Сисоенко.
Девятый номер - генерал-лейтенант, один из основателей управления К в СБУ Владимир Тимошенко, и десятый - капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.
Как передает корреспондент УП, съезд проводит телеведущий Дмитрий Гордон. Средний возраст участников съезда - 50+.
Напомним:
- Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
- Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6%.
- Партии "Сила и честь" с 4.3% и "Гражданская позиция" с 3% также имеют шансы попасть в парламент, если учесть статистическую погрешность исследования в 2,2%.
- 16 мая правоохранители заявили о завершении расследованиявозможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимира Заманы.
- 25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.
- Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
- Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях отметил: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".
- 24 мая Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.