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Со Смешко на выборы идет Чубаров и обвиненный в госизмене Замана

Суббота, 8 июня 2019, 11:56
Со Смешко на выборы идет Чубаров и обвиненный в госизмене Замана
Фото Романа Романюка, УП

В первую тройку списка партии Игоря Смешко "Сила и честь" вошли, кроме самого Смешко, нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Об этом было объявлено на съезде политсилы в субботу.

Первым номером списка идет Смешко, вторым - Сотник и третьим - Чубаров.

Четвертый номер - депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко, пятый - экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.

Шестой номер списка - ученый, которая специализируется на ЖКХ, Ольга Романюк. Седьмой - экономист, финансист Андрей Гайдук, восьмой - депутат от "Самопомочи" Ирина Сисоенко.

Девятый номер - генерал-лейтенант, один из основателей управления К в СБУ Владимир Тимошенко, и десятый - капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.

Как передает корреспондент УП, съезд проводит телеведущий Дмитрий Гордон. Средний возраст участников съезда - 50+.

Напомним:

  • Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
  • Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6%.
  • Партии "Сила и честь" с 4.3% и "Гражданская позиция" с 3% также имеют шансы попасть в парламент, если учесть статистическую погрешность исследования в 2,2%.
  • 16 мая правоохранители заявили о завершении расследованиявозможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимира Заманы. 
  • 25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.
  • Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
  • Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях отметил: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".
  • 24 мая Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.

Роман Романюк, УП

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Темы: МеджлисвиборыВерховная Рада
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