Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуей во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что американские ЗРК Patriot перехватили российские "Кинжалы", а также не захотел увидеть доказательства этого.

Источник: Financial Times со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова и украинских дипломатов

Детали: Издание пишет, ссылаясь на украинских дипломатов, что Ли "не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты".

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"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Ли покинул Киев, так и не ознакомившись с доказательствами.

Напомним:

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Военный портал Defense Express 5 мая сообщил, что украинские военнослужащие впервые сбили ракету "Кинжал". Сначала в Воздушных силах ВСУ отрицали это, однако в конце концов командующий Николай Олещук подтвердил уничтожение этой цели.

Позже в Минобороны США также официально подтвердили, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью Patriot.

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