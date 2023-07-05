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Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 июля 2023, 11:39
Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские Кинжалы – FT
ЛИ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуей во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что американские ЗРК Patriot перехватили российские "Кинжалы", а также не захотел увидеть доказательства этого.

Источник: Financial Times со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова и украинских дипломатов

Детали: Издание пишет, ссылаясь на украинских дипломатов, что Ли "не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты".

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 "Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Ли покинул Киев, так и не ознакомившись с доказательствами.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Военный портал Defense Express 5 мая сообщил, что украинские военнослужащие впервые сбили ракету "Кинжал". Сначала в Воздушных силах ВСУ отрицали это, однако в конце концов командующий Николай Олещук подтвердил уничтожение этой цели.
  • Позже в Минобороны США также официально подтвердили, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью Patriot.

Предыстория:

  • 16-17 мая с визитом в Украине находился специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который 10 лет был послом КНР в России.
    26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Это был первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Во время разговора лидеры договорились, что Китай отправит Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину, а также в Россию, Польшу, Францию и Германию для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса".
  • МИД Китая накануне 24 февраля 2023 года опубликовал собственные предложения по урегулированию войны России против Украины. В документе предлагалось прекращение огня, которое бы заморозило российские войска на украинской территории.
  • Глава Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Владимиром Путиным через месяц после обнародования этого расплывчатого мирного плана. Пекин пытается позиционировать себя как потенциального посредника в конфликте. Позицию Китая встретили скептически на Западе.
  • Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров". Также Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Темы: КитайПВОдипломатические отношенияРезников
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