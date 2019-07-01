Верховный суд обязал ЦИК еще раз рассмотреть документы Клюева

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Понедельник, 1 июля 2019, 19:17

Верховный суд разъясняет, что только обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Соответствующее сообщение размещено на сайте суда 1 июля.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - говорится в сообщении.

В суде разъясняют, что ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года. Либеральная партия Украины, которая пытается выдвинуть Клюева, доказывала, что последние 5 лет Клюев проживает в оккупированном Донецке, а это - украинская территория.

Суд первой инстанции исковые требования Либеральной партии Украины удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. В то же время Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты.

В то же время суд решил, что ЦИК не осуществил исчерпывающие действия для выяснения обстоятельств соответствия Клюева установленному цензу оседлости, и обязал ЦИК повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Клюев виборы суд ЦИК


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