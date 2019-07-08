Кремль: Предложение Зеленского о встрече с Путиным рассмотрят
В Кремле рассмотрят предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске вместе с президентом России Владимиром Путиным с участием президентов США и Франции и премьера Великобритании Терезы Мэй.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание ТАСС.
"Я пока не готов отвечать, это абсолютнго новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - заявил Песков.
По его словам, США не являются участниками нормандского процесса и это усложняет возможность проведения встречи такого формата.
"Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - заявил пресс-секретарь Путина.
8 июля Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом президент заявил в ответ на идею телеканала NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука провести телемост "Надо поговорить" с российском пропагандистским каналом "Россия 24".
Отметим, что Кремль поддерживает инициативу о проведении телемоста между российским и украинским телеканалами.
"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал Песков.
Напомним:
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против анонсированного телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
- 8 июля активисты собрались под зданием телеканала "NewsOne", чтобы протестовать против запланированного телемоста с "Россия 24".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.
- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост с РФ можно только после эфира.