Песков рассказал, каким был и сколько длился разговор Зеленского и Путина

Первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина длился 20 минут и носил "прагматический характер".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и длился "около 20 минут".

Песков назвал очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского.

Напомним: