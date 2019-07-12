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Песков рассказал, каким был и сколько длился разговор Зеленского и Путина

Пятница, 12 июля 2019, 12:36
Песков рассказал, каким был и сколько длился разговор Зеленского и Путина
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Первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина длился 20 минут и носил "прагматический характер".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и длился "около 20 минут".

Песков назвал очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского.

Напомним: 

  • 11 июля президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы была украинская сторона.
  • Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили вопрос освобождения пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
  • Это первый контакт двух президентов с тех пор, как Зеленский стал главой Украины.
  • 8 июля Владимир Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
  • После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен "всех на всех". Без исключений".
  • Российский президент Владимир Путин не приветствовал Зеленского с победой на выборах и официальным вступлением в должность.
  • Ранее в Кремле заявили, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации на Донбассе и нормализацией российско-украинских отношений, если это произойдет.
  • 20 мая Зеленский встретился с представителями администрации США и Конгресса ипризвал продолжать ужесточение санкций против РФ.
  • В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.

Темы: ЗеленскийПутинРосcияУкраина
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