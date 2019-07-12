Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна

Перша розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна тривала 20 хвилин і мала "прагматичний характер".

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Що стосується атмосфери розмови, це була перша ознайомча розмова двох президентів - вони перший раз спілкувалися по телефону, раніше будь-яких контактів між ними не було", - сказав представник Кремля.

За його словами, "розмова носила досить прагматичний характер" і тривала "близько 20 хвилин".

Пєсков назвав дуже важливим сам факт першої розмови Путіна і Зеленського.

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