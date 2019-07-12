Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна

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П'ятниця, 12 липня 2019, 12:36
колаж УП

Перша розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна тривала 20 хвилин і мала "прагматичний характер".

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Що стосується атмосфери розмови, це була перша ознайомча розмова двох президентів - вони перший раз спілкувалися по телефону, раніше будь-яких контактів між ними не було", - сказав представник Кремля.

За його словами, "розмова носила досить прагматичний характер" і тривала "близько 20 хвилин".

Пєсков назвав дуже важливим сам факт першої розмови Путіна і Зеленського.

Нагадаємо: 

  • 11 липня президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Пєскова, ініціатором бесіди була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили питання звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
  • Це був перший контакт двох президентів, відколи Зеленський став главою України.
  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
  • Після перемоги у президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації, погодившись на обмін "всіх на всіх". Без винятків".
  • Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
  • Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.
  • 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу і закликав продовжувати посилення санкцій проти РФ.
  • У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.

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Теми: Зеленський Путін Росія Україна


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