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ГБР ждет Порошенко на допрос

Четверг, 11 июля 2019, 12:08

Источник: "Интерфакс-Украина", Андрей Портнов

Государственное бюро расследований на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Порошенко вызывают на допрос в ГБР 17 июля", – сказали в пресс-службе ГБР.

Там не уточнили время допроса и уголовное производство, к которому относится допрос.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Telegram, что Порошенко вызвали на допрос на 9:30 в следующую среду по делу "об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

История вопроса:

  • ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
  • 25 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита экс-президента подала заявление о неправдивом сообщении Портновым о преступлениях Порошенко.
  • По словам адвоката, цель кампании Потнова – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.
  • 26 июня у советника Порошенко и кандидата в депутаты Юрия Бирюкова прошли обыски. Портнов заявил: "Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты".
  • В отношении Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.

Темы: ПорошенкоГБРПортнов
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