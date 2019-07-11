ГБР ждет Порошенко на допрос

Источник: "Интерфакс-Украина", Андрей Портнов

Государственное бюро расследований на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Порошенко вызывают на допрос в ГБР 17 июля", – сказали в пресс-службе ГБР.

Там не уточнили время допроса и уголовное производство, к которому относится допрос.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Telegram, что Порошенко вызвали на допрос на 9:30 в следующую среду по делу "об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

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