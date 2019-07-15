Сторонники Порошенко ворвались в ГБР: Труба отреагировал

Источник: пресс-служба ГБР, заявление директора ГБР Романа Трубы.

Действиям сторонников партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" должны дать правовую оценку, ведь они ворвались в здание ГБР, чтобы повлиять на дело в отношении Порошенко.

Прямая речь: "Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:

ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;

заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;

сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;

требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительного органа".

ФОТО: ГБР

Детали: В нескольких производствах ГБР фигурирует Порошенко. В частности, в производстве относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины, в результате чего 24 украинца попали в российский плен.

Директор ГБР также отвергает обвинения "ЕС" в том, что ГБР выполняет указания главы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова.

Труба расценивает действия сторонников Порошенко как политическое давление.

ФОТО: ГБР

Что было раньше: Утром 15 июля Партия "ЕС" сообщила, что под ГБР собрались "военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты" и требуют отстранить Трубу.

Кандидат в депутаты от "ЕС" Юрий Бирюков распространил информацию о том, что якобы Труба не имеет претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинскую армию с 2014 года по март 2019 года. Также Бирюков заявил, что Труба "подтвердил голословность своих заявлений о несоответствующее качество бронежилетов и нанесенный материальный ущерб государству".

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