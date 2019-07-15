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Сторонники Порошенко ворвались в ГБР: Труба отреагировал

Понедельник, 15 июля 2019, 16:34
Сторонники Порошенко ворвались в ГБР: Труба отреагировал

Источник: пресс-служба ГБР, заявление директора ГБР Романа Трубы.

Действиям сторонников партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" должны дать правовую оценку, ведь они ворвались в здание ГБР, чтобы повлиять на дело в отношении Порошенко.

Прямая речь: "Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:

  • ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;
  • заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;
  • сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;
  • требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительного органа". 

 
ФОТО: ГБР

Детали: В нескольких производствах ГБР фигурирует Порошенко. В частности, в производстве относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины, в результате чего 24 украинца попали в российский плен.

Директор ГБР также отвергает обвинения "ЕС" в том, что ГБР выполняет указания главы Администрации президента  при Януковиче Андрея Портнова.

Труба расценивает действия сторонников Порошенко как политическое давление.

 
ФОТО: ГБР

Что было раньше: Утром 15 июля Партия "ЕС" сообщила, что под ГБР собрались "военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты" и требуют отстранить Трубу.

Кандидат в депутаты от "ЕС" Юрий Бирюков распространил информацию о том, что якобы Труба не имеет претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинскую армию с 2014 года по март 2019 года. Также Бирюков заявил, что Труба "подтвердил голословность своих заявлений о несоответствующее качество бронежилетов и нанесенный материальный ущерб государству".

На видео, которое Бирюков опубликовал в Facebook, Труба говорит, что в ГБР есть притензии к качеству только одной партии бронежилетов в количестве 11 000 экземпляров. Эту партию бронежилетов ГБР изъяла.

История вопроса:

  • ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
  • Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
  • На 17 июля Порошенко вызвали на допрос в ГБР.
  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства составили около 100 млн грн.
  • Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам купили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны единожды покупало бронежилеты – у ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРТруба
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