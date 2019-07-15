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Кто-то в ГБР слил информацию по делу о Порошенко – Труба

Понедельник, 15 июля 2019, 17:07
Кто-то в ГБР слил информацию по делу о Порошенко – Труба

В Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.

Об этом говорится в заявлении директора ГБР Романа Трубы, которую 15 июля опубликовала пресс-служба ведомства.

"Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для нового", - говорится в сообщении.

Труба добавил, что по данному факту в ведомстве начали служебную проверку.

Глава бюро не уточнил, о каком именно производстве относительно Порошенко идет речь. В то же время он написал, что фамилия президента Порошенко фигурирует в производстве относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины, в результате чего 24 украинца попали в российский плен.

В заявлении он также утверждает о политическом давлении со стороны сторонников Порошенко и его партии "Европейская солидарность", которые 15 июля ворвались в ведомство с требованием отстранить Трубу и закрыть дело о закупке Минобороны некачественных бронежилетов.

Напомним:

  • ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
  • Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
  • На 17 июля Порошенко вызвали на допрос в ГБР.
  • Бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".
  • У Порошенко считают, что директор ГБР выполняет указания Портнова и требуют его отставки.
  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства составили около 100 млн грн.
  • Ранее Труба заявлял, что было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего, по его словам, по завышенным ценам купили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны единожды покупало бронежилеты – у ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".

Украинская правда
Темы: ТрубаПорошенкоГБР
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