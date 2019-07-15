Кто-то в ГБР слил информацию по делу о Порошенко – Труба

В Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.

Об этом говорится в заявлении директора ГБР Романа Трубы, которую 15 июля опубликовала пресс-служба ведомства.

"Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для нового", - говорится в сообщении.

Труба добавил, что по данному факту в ведомстве начали служебную проверку.

Глава бюро не уточнил, о каком именно производстве относительно Порошенко идет речь. В то же время он написал, что фамилия президента Порошенко фигурирует в производстве относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины, в результате чего 24 украинца попали в российский плен.

В заявлении он также утверждает о политическом давлении со стороны сторонников Порошенко и его партии "Европейская солидарность", которые 15 июля ворвались в ведомство с требованием отстранить Трубу и закрыть дело о закупке Минобороны некачественных бронежилетов.

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