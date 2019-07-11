Опубликована повестка вызов Порошенко на допрос в ГБР

Опубликована копия повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко.

Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олега Корецкого.

Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Напомним: