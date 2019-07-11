Опубликована повестка вызов Порошенко на допрос в ГБР
Четверг, 11 июля 2019, 19:24
Опубликована копия повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко.
Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".
В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олега Корецкого.
Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Напомним:
- Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос 17 июля пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов написал в Telegram, что Порошенко вызвали на допрос в 9:30 в следующую среду по делу "об отмывании преступных доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
- ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
- 25 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита экс-президента подала заявление о неправдивом сообщении Портновым о преступлениях Порошенко.
- По словам адвоката, цель кампании Потнова – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.
- 26 июня у советника Порошенко и кандидата в депутаты Юрия Бирюкова прошли обыски. Портнов заявил: "Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты".
- В отношении Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- Портнов снял обвинения через суд.
Украинская правда