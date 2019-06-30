На округе №94 в Киевской области партия "Рух новых сил" Михеила Саакашвили выдвинула Николая Недилько - замдиректора предприятия "Васильківська шкіряна фірма", бывшего адвоката экс-майора Николая Мельниченко.

Недилько стал 42-м кандидатом в депутаты по округу 94, где также баллотируется первый замглавы фракции "БПП" в Верховной Раде Игорь Кононенко, кандидат от партии "Слуга народа", журналист и телеведущий канала "1+1" Александр Дубинский и экс-"радикал" нардеп Игорь Мосийчук, пишет Интерфакс-Украина.

В прошлом Недилько - младший офицер охраны в Управлении государственной охраны Украины, затем адвокат. Известен защитой интересов фигуранта "кассетного скандала" 2000 года, экс-майора Управления Госохраны Украины Николая Мельниченко. Депутат Васильковского горсовета.

В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко по округу 95. С мая 2017 года – глава Васильковской городской организации "Руха новых сил".

Всего партия Саакашвили выдвинула 9 мажоритарщиков, 4 из которых баллотируются в Николаевской области.

По округу 127 баллотируется замкомандира батальона охраны по морально-психологическому обеспечению воинской части А2637 Военно-морских сил Украины (Очаков, Николаевская область), экс-член партии "Батькивщина" Андрей Берсан; по округу 128 – директор ООО "Ивеко-Буд" Константин Крупенко, по округу 130 – адвокат Сергей Пляка, по округу 131 – главврач коммунального предприятия "Вознесенская многопрофильная больница" Вознесенского горсовета Владимир Красеха.

По округу 148 Полтавской области от "РНС" баллотируется пенсионер из Киева Владимир Иванов.

В Тернопольской области по округу 163 от партии выдвинут начальник юридического отдела ООО "МЖК Ирлага" (комплексное обслуживание объектов) Петр Солонинко, по округу 167 – предприниматель из Чорткова (строительство и продажа недвижимости) Петр Сандуляк, который 14 лет прожил в США.

В округе 171 Харьковской области (Харьков) РНС выдвинула начальника отдела ООО "Финансовая компания Магнат" (обмен валют) Алексея Андреева.

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