В Минске договорились об обмене: 69 – Украине, 208 – боевикам
Источник: брифинг представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного
Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.
Роман Безсмертный: "Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69.
Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число... мы могли бы даже сегодня сделать этот обмен. Это было поддержано даже представителями даже с ОРДО и ОРЛО, но этому возразил Кремль, представители Москвы
Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки".
Дополняется ...
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