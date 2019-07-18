В Минске договорились об обмене: 69 – Украине, 208 – боевикам
Источник: брифинг представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного
Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.
Роман Безсмертный: "Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69.
Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число... мы могли бы даже сегодня сделать этот обмен. Это было поддержано даже представителями даже с ОРДО и ОРЛО, но этому возразил Кремль, представители Москвы
Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки".
Что было раньше:
На предыдущей встрече в Минске 1 июля ТКГ не достигла прогресса в переговорах из-за позиции России. Украинская сторона предлагала пошагово внедрять формат освобождения пленных "всех на всех".
Политик и дипломат Роман Бессмертный, которого президент вернул в политическую подгруппу ТКГ на переговорах в Минске, говорил накануне, что в день очередного раунда переговоров 17 июля "ситуация должна проясниться".
После встрече 17 июля стало известно, что представители ТКГ установили количество лиц, находящихся в заложниках боевиков и в учреждениях украинской пенитенциарной системы. Также договорились провести "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождения".
История вопроса:
- 3 июня Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
- Ранее Кучма предлагал прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
- Он также говорил, что Совет национальной безопасности и обороны пересмотрит торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.