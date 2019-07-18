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В Минске договорились об обмене: 69 – Украине, 208 – боевикам

Четверг, 18 июля 2019, 13:45
В Минске договорились об обмене: 69 – Украине, 208 – боевикам

Источник: брифинг представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.

Роман Безсмертный: "Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69.

Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число... мы могли бы даже сегодня сделать этот обмен. Это было поддержано даже представителями даже с ОРДО и ОРЛО, но этому возразил Кремль, представители Москвы

Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки".

Что было раньше:

На предыдущей встрече в Минске 1 июля ТКГ не достигла прогресса в переговорах из-за позиции России. Украинская сторона предлагала пошагово внедрять формат освобождения пленных "всех на всех".

Политик и дипломат Роман Бессмертный, которого президент вернул в политическую подгруппу ТКГ на переговорах в Минске, говорил накануне, что в день очередного раунда переговоров 17 июля "ситуация должна проясниться".

После встрече 17 июля стало известно, что представители ТКГ установили количество лиц, находящихся в заложниках боевиков и в учреждениях украинской пенитенциарной системы. Также договорились провести "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождения".

История вопроса:

  • 3 июня Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Ранее Кучма предлагал прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • Он также говорил, что Совет национальной безопасности и обороны пересмотрит торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Соня Лукашова, УП

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Темы: пленныеОРДЛОМинские соглашенияДонбасс
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