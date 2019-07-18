В Минске договорились об обмене: 69 – Украине, 208 – боевикам

Источник: брифинг представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.

Роман Безсмертный: "Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69.

Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число... мы могли бы даже сегодня сделать этот обмен. Это было поддержано даже представителями даже с ОРДО и ОРЛО, но этому возразил Кремль, представители Москвы

Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки".

Дополняется ...