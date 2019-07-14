"112 Украина" отказался от трансляции скандального фильма с Путиным и Медведчуком

Источник: заявление телеканала "112 Украина".

Телеканал "112 Украина", который связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, отменил показ скандального фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".

На канале заявили, что такое решение принято "по рекомендации Международной редакционного совета".

Прямая речь: "Международная редакционный совет рекомендовал руководству телеканала "112 Украина" отказаться от трансляции "Нерассказанной истории Украины". Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины".

Гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф: "Безопасность сотрудников телеканала и сайта 112.ua для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на ситуацию с угрозами телеканала со стороны националистических сил".

"Призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", - добавил Бенкердорф.