"112 Украина" отказался от трансляции скандального фильма с Путиным и Медведчуком
Источник: заявление телеканала "112 Украина".
Телеканал "112 Украина", который связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, отменил показ скандального фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
На канале заявили, что такое решение принято "по рекомендации Международной редакционного совета".
Прямая речь: "Международная редакционный совет рекомендовал руководству телеканала "112 Украина" отказаться от трансляции "Нерассказанной истории Украины". Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины".
Гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф: "Безопасность сотрудников телеканала и сайта 112.ua для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на ситуацию с угрозами телеканала со стороны националистических сил".
"Призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", - добавил Бенкердорф.
Напомним:
- Ранее "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма стали Медведчук и президент РФ Владимир Путин. Продюсер ленты - американский режиссер Оливер Стоун.
- В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. В СБУ сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами проводят неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.
- Вечером 13 июля представители праворадикальных и националистических сил провели под зданием СБУ в Киеве акцию протеста с требованием к каналу "112 Украина" не транслировать фильм Стоуна об Украине и "посадить Медведчука - за госизмену, работу на оккупантов и дружбу с террористами".
- 12 июля канал "NewsOne" и российский пропагандистский ресурс "Россия 1" планировали провести "телемост" якобы ради мира и для обычных людей, а не политиков. По замыслу Сергея Левочкина, это должно было мобилизовать электорат партии перед внеочередными выборами в Верховную Раду.
- В связи с анонсированным "мостом" СНБО провел совещание по вопросам информационной безопасности и раздал соответствующие поручения силовым ведомствам.
- Позже NewsOne отказался от анонсированного телемоста "из-за угроз физической расправы".
- Телеканал "112 Украина", как и NewsOne и ZIK, формально принадлежат Тарасу Козаку, руководство телеканала связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
- В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что не смогли доказать связи Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а фильм Стоуна проверят на пропаганду.