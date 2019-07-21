Кононенко и Грановский не попадают в Раду – экзит-полы
Воскресенье, 21 июля 2019, 22:13
Источник: данные экзит-полов, которые есть в распоряжении "Украинской правды".
Члены фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко и Александр Грановский проигрывают выборы в своих мажоритарных округах.
Детали: По данным экзит-полов из мажоритарных округов, выборы на 94 округе выигрывает журналист 1 + 1 Александр Дубинский. По предварительным данным он получил примерно 43% голосов. За действующего нардепа Игоря Кононенко проголосовали только 8% избирателей.
Так же проигрывает выборы на своем округе Александр Грановский. За него проголосовали почти 12% избирателей. За кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого отдали свои голоса 48,7% голосов.
История вопроса:
- Президент Владимир Зеленский признал, что кандидат в депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другого государства.
- Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня.
- Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил.
- "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
- ЦИК начала соответствующую проверку.
- В конце концов Куницкий подтвердил, что у него есть гражданство Израиля.
- Однако Шестой апелляционный административный суд, а затем и Кассационный суд в составе Верховного суда отменили решение Центральной избирательной комиссии и вернули Куницкого на выборы.