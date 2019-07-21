Кононенко и Грановский не попадают в Раду

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Воскресенье, 21 июля 2019, 22:13

Источник: данные экзит-полов, которые есть в распоряжении "Украинской правды".

Члены фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко и Александр Грановский проигрывают выборы в своих мажоритарных округах.

Детали: По данным экзит-полов из мажоритарных округов, выборы на 94 округе выигрывает журналист 1 + 1 Александр Дубинский. По предварительным данным он получил примерно 43% голосов. За действующего нардепа Игоря Кононенко проголосовали только 8% избирателей.

Так же проигрывает выборы на своем округе Александр Грановский. За него проголосовали почти 12% избирателей. За кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого отдали свои голоса 48,7% голосов.

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Темы: виборы Кононенко Грановский


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