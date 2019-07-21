Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кононенко и Грановский не попадают в Раду – экзит-полы

Воскресенье, 21 июля 2019, 22:13

Источник: данные экзит-полов, которые есть в распоряжении "Украинской правды".

Члены фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко и Александр Грановский проигрывают выборы в своих мажоритарных округах.

Детали: По данным экзит-полов из мажоритарных округов, выборы на 94 округе выигрывает журналист 1 + 1 Александр Дубинский. По предварительным данным он получил примерно 43% голосов. За действующего нардепа Игоря Кононенко проголосовали только 8% избирателей.

Так же проигрывает выборы на своем округе Александр Грановский. За него проголосовали почти 12% избирателей. За кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого отдали свои голоса 48,7% голосов.

История вопроса:

  • Президент Владимир Зеленский признал, что кандидат в депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другого государства.
  • Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня.
  • Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил.
  • "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
  • ЦИК начала соответствующую проверку.
  • В конце концов Куницкий подтвердил, что у него есть гражданство Израиля.
  • Однако Шестой апелляционный административный суд, а затем и Кассационный суд в составе Верховного суда отменили решение Центральной избирательной комиссии и вернули Куницкого на выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыКононенкоГрановский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: