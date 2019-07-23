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Савченко о поражении на выборах: Народ освободил меня

Вторник, 23 июля 2019, 17:38

Источник: пост Надежды Савченко в Facebook

Народный депутат и кандидат в новый парламент Надежда Савченко смирилась с поражением на выборах и даже выразила удовлетворение по этому поводу.

Прямая речь: "Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство".

Детали: Савченко, которая набрала всего 8 голосов поддержки, говорит, что в жизни "освобождалась от пут не раз", но на этот раз "это ощущение невероятное". К своему посту она добавила фото горящей агитки за себя саму.

Прямая речь: "Желаю освобождения, собственного выбора и своего пути каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение".

 

Что было раньше: Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду в округе №51 в Донецкой области. Она набрала 1,2% электоральной поддержки. На нее на двух участках проголосовали 8 человек. Победил ее беспартийный пенсионер – самовыдвиженец.

Сестра Надежды Савченко Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов "за").

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждавиборыВерховная Рада
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