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Савченко про поразку на виборах: Народ звільнив мене

Вівторок, 23 липня 2019, 17:38

Джерело: пост Надії Савченко у Facebook

Народний депутат і кандидат у новий парламент Надія Савченко змирилася із поразкою на виборах і навіть висловила задоволення з того приводу.

Пряма мова: "Я нарешті вільна. Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття".

Деталі: Савченко, яку підтримали всього 8 людей, каже, що в житті "звільнялася від пут не раз", але цього разу "це відчуття неймовірне". До свого посту вона додала фото палаючої агітки за себе саму.

Пряма мова: "Бажаю звільнення, власного вибору та своєї дороги кожному, і коли прийде час розплати, нести відповідальність за прийняте рішення".

 

Що було раніше: Савченко балотувалася на виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині. Вона набрала 1,2% електоральної підтримки. За неї на двох дільницях проголосувало 8 людей. Переміг тут безпартійний пенсіонер - самовисуванець.

Сестра Надії Савченко Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Її результат – 3,95% (538 голосів "за").

Українська правда

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Теми: Савченко НадіявибориВерховна Рада
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