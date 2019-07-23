Савченко про поразку на виборах: Народ звільнив мене
Джерело: пост Надії Савченко у Facebook
Народний депутат і кандидат у новий парламент Надія Савченко змирилася із поразкою на виборах і навіть висловила задоволення з того приводу.
Пряма мова: "Я нарешті вільна. Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття".
Деталі: Савченко, яку підтримали всього 8 людей, каже, що в житті "звільнялася від пут не раз", але цього разу "це відчуття неймовірне". До свого посту вона додала фото палаючої агітки за себе саму.
Пряма мова: "Бажаю звільнення, власного вибору та своєї дороги кожному, і коли прийде час розплати, нести відповідальність за прийняте рішення".
Що було раніше: Савченко балотувалася на виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині. Вона набрала 1,2% електоральної підтримки. За неї на двох дільницях проголосувало 8 людей. Переміг тут безпартійний пенсіонер - самовисуванець.
Сестра Надії Савченко Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Її результат – 3,95% (538 голосів "за").
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