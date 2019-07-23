Савченко про поразку на виборах: Народ звільнив мене

32519 переглядів
Вівторок, 23 липня 2019, 17:38

Джерело: пост Надії Савченко у Facebook

Народний депутат і кандидат у новий парламент Надія Савченко змирилася із поразкою на виборах і навіть висловила задоволення з того приводу.

Пряма мова: "Я нарешті вільна. Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття".

Деталі: Савченко, яку підтримали всього 8 людей, каже, що в житті "звільнялася від пут не раз", але цього разу "це відчуття неймовірне". До свого посту вона додала фото палаючої агітки за себе саму.

Пряма мова: "Бажаю звільнення, власного вибору та своєї дороги кожному, і коли прийде час розплати, нести відповідальність за прийняте рішення".

 

Що було раніше: Савченко балотувалася на виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині. Вона набрала 1,2% електоральної підтримки. За неї на двох дільницях проголосувало 8 людей. Переміг тут безпартійний пенсіонер - самовисуванець.

Сестра Надії Савченко Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Її результат – 3,95% (538 голосів "за").

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Савченко Надія вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За Надію Савченко проголосувало 8 людей 22 липня 2019, 11:38
СБУ не пустила Савченко на окуповані території – Тука 12 липня 2019, 12:45
Савченко збирається в ОРДО 8 липня 2019, 23:07
Усі новини
Головні новини
Разумков: Самовисуванці можуть увійти до фракції "Слуги народу", але є умова
У Раду пройде дочка продюсера "Ліги сміху" з бізнесом у Криму і чоловіком на держслужбі
Брат Медведчука програв вибори в Раду
"Слуга народу" хоче оскаржити результат Балоги. Він відреагував
Усі новини
думка

Як працює трекер сну?

Фото

10 фото, які покажуть, що буває ще гірше

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху