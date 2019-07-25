Порошенко не пришел на допрос в ГБР. Ему напоминают о принудительном приводе

Источник: Telegram канал председателя ГБР Романа Трубы

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований в четверг, передав через адвоката заявление, он повторно вызывается на допрос 8 августа.

*Уже после выхода новости Порошенко таки приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос и сделал короткое заявление для прессы.

Прямая речь Романа Трубы: "Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель.

Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и дать показания".

Детали: Сообщается, что в ГБР будут ждать Порошенко через две недели - 8 августа. Однако его предупреждают: если и дальше будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будут выполнять нормы УПК и применять привод.

Прямая речь Романа Трубы: "Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах".

Что произошло ранее: 24 июля Петр Порошенко без предупреждения пришел к председателю ГБР Роману Трубе. Тот объяснил экс-президенту, что не является следователем, который проводит допрос. ГБР вызывало Порошенко на 25 июля. В партии "Евросолидарность" заявили, что в отношении Порошенко в ГБР "нет никаких уголовных производств". В бюро объяснили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах, хотя подозрения ему не вручали, и он в статусе свидетеля.

История вопроса:

Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована11 июля.

Адвокат ПорошенкоИгорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).

15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенковорвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.

Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.

Знать больше:

Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР