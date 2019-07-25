Полиция взялась за инцидент под ГБР, нападающему грозит 4 года

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Четверг, 25 июля 2019, 21:13

Источник: полиция Киева

Полиция Киева начала уголовное производство в отношении инцидента у здания Государственного бюро расследований, во время которого неизвестные попытались напасть на экс-президента Петра Порошенко.

Детали: Правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

"Усилия правоохранителей направлены на установление всех участников инцидента и их местонахождения. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Что предшествовало: После выхода экс-президента с допроса у здания ГБР на капот автомобиля Порошенко запрыгнул мужчина. Подбежали охранники экс-президента, стащили мужчину с машины. Завязалась драка. Неизвестный применил газовый баллончик. Вмешалась "полиция диалога".

"Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - сообщила полиция.

Источники "Украинской правды" сообщили, что мужчина, запрыгнувший на автомобиль Порошенко – ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным Одиссей. Кроме него, на месте происшествия были и другие националисты.

История вопроса:

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Повестка была обнародована 11 июля. Адвокат Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • В четверг, 25 июля, около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент таки приехал в Государственное бюро расследований.

Узнать больше:

Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Украинская правда

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Темы: полиция Порошенко нападение


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