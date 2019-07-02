Список "Батькивщины": люди Пинчука, Жеваго, Авакова и Таруты

За три тижні до парламентських виборів підтримка партії Юлії Тимошенко коливається в межах 8-9% – в наступний парламент "Батьківщина" може завести приблизно 20-25 нардепів.

На цих виборах політсила бореться за "бронзову медаль", тобто за третє місце.

Саме третє місце Тимошенко посіла на президентських виборах. Цей результат став для лідерки "Батьківщини" трагічним – вона та вся її команда були переконані, що Тимошенко опиниться з Петром Порошенком в другому турі. Обидва вони очікували, що "виборець Зеленського не дійде до дільниць".

Програш став болючим для Тимошенко. Як переказують джерела УП, окрім електоральних втрат, у партії Тимошенко виникли серйозні фінансові труднощі через витрати на президентську кампанію.

Впродовж осені-зими минулого року Тимошенко проводила масштабні форуми "Нового курсу", об'їздила Україну з передвиборчим турне, а згодом продемонструвала таке пафосне висунення в президенти, з яким може позмагатися хіба що концерт Монатіка на Олімпійському.

Однак тепер, на парламентських виборах, Тимошенко відсунула оновлення та інноваційність на задній план.

Якщо судити по списку "Батьківщини", вона робить ставку з одного боку на старих та перевірених соратників, а з іншого – на людей з хорошими фінансовими ресурсами та доступом до медіа.

Зміна тендеції помітна одразу ж з першої п'ятірки списку – там ви не знайдете ані нових облич, ані молодих чи прогресивних депутатів, на яких вона робила ставку минулого разу.

Якщо Тимошенко вдасться провести до парламенту першу 30-ку, то у ній буде всього 5 жінок, тобто менше 17%. Середній вік перших 30 кандидатів партії Тимошенко – трошки більше 49 років. Половина з них – чинні нардепи.

Юлія Тимошенко

1. Юлія Тимошенко

58 років, депутатка, лідерка партії та голова фракції "Батьківщина"

Політична кар'єра Тимошенко розпочалася у 1997 році. Тоді вона вперше стала народним депутатом, вигравши вибори на мажоритарному окрузі на Кіровоградщині. Була близькою соратницею екс-прем'єра-корупціонера Павла Лазаренка.

За двадцять два роки у політиці Тимошенко називали і "однією з найвпливовіших жінок світу", і "мамою української корупції", і "українською Жанною д'Арк".

Багато хто з нинішніх відомих політиків в різні роки перебували з Тимошенко в різних альянсах. Шлях Тимошенко до влади усіяний зрадами колишніх палких соратників.

У 1999-2001 році Тимошенко працювала віце-прем'єркою з питань паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. Брала активну участь в акціях "Україна без Кучми" та "Повстань, Україно!"

Після перемоги Ющенка Тимошенко стала прем'єр-міністром. Вже після призначення громадськості стали відомі подробиці таємних домовленостей Ющенка та Тимошенко щодо призначення її на посаду голови уряду.

Тимошенко конфліктувала з президентом, його секретаріатом та секретарем РНБО, яким у той час був Петро Порошенко, за політичний вплив. Підсумком стала скандальна одночасна відставка Порошенка, Тимошенко і голови президентського секретаріату. Ющенко до сьогодні не спілкується з Тимошенко.

Тимошенко тричі була арештована. Вперше Юлія Володимирівна потрапила в СІЗО у 1995 році і провела там півтори доби. Тоді правоохоронці її затримали при спробі нелегального вивезення майже 26 тисяч доларів до Росії.



В 2001 році ситуація була складнішою – Тимошенко заарештували на 42 дні за обвинуваченням у розкраданні мільярда доларів, які були призначені для оплати російського газу, під час її головування в ЄЕСУ.



У 2011 році Печерський райсуд Києва засудив лідерку Батьківщини до 7 років ув'язнення. Аж до кінця лютого 2014 року, тобто до втечі Януковича, Тимошенко пробула за ґратами.



Всі ці справи закрито.



Лідерка "Батьківщини" тричі балотувалася у президенти: у 2009-му, 2014-му та 2019-му роках. Всі три рази вона програла.



Після втечі Януковича "Українська правда" отримала документи з Межигір'я щодо домовленості Тимошенко та Януковича по розподілу влади на найближчі 20 років. Ця домовленість стала відома як "ширка" – через скорочення від "широкої коаліції".



Сергій Тарута

2. Сергій Тарута



63 роки, нардеп, бізнесмен

Тарута – один із колись найзаможніших українців, співвласник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" та екс-власник футбольного клуба "Металург" (Донецьк). На початковому етапі одним із співвласників ІСД був також Рінат Ахметов.

На 2008 рік статки Тарути оцінювали у 2,5 мільярда доларів.

У 2010 році Тарута і партнери продали половину корпорації ІСД пулу російських інвесторів. Ця угода була однією з найбільших в українській бізнес-історії. Точна її сума ніколи не була озвучена, але в суді Лондона, де акціонери зараз намагаються поділити гроші з угоди 9-річної давнини, фігурує сума у 2,7 мільярда доларів.

У 2014 році після початку російської агресії на Донбасі Тарута став губернатором Донецької області. Це місце пропонували Рінату Ахметову, але той відмовився, пообіцявши підтримувати Таруту.

Після призначення у Тарути почались великі проблеми з бізнесом, частину активів він втратив стараннями Росії, частину – захопили бойовики та окупаційна адміністрація.

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У Раду в 2014-му році Тарута обрався як самовисуванець по округу в Маріуполі.

За часів свого депутатства Тарута став одним із прогульників пленарних засідань.

Крім того, його прізвище фігурувало у корупцйному розслідуванні щодо захоплення 18 га державних земель у "Пущі-Озерній".

У 2018 році Тарута вів активну кампанію проти тодішньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, в рамках якої сконфузився, розповідаючи про проведення несправжніх парламентських слухань з українського банківського питання у підвалі Конгресу США.

Балотувався у президенти у 2019 році, однак за кілька днів до виборів знявся на користь Тимошенко.

Валентин Наливайченко

3. Валентин Наливайченко

53 роки, дипломат, професійний політик

Випускник Київського національного університету, також навчався в Інституті розвідки імені Андропова при КДБ, звідки був відрахований за власним бажанням.

До 2004 року Наливайченко працював на дипломатичній службі. Після Помаранчевої революції став заступником міністра закордонних справ, працював також послом України в Білорусі. Потім Ющенко повернув його до України на посаду заступника голови СБУ.

У 2006 році несподівано для багатьох очолив Службу безпеки України. СБУ часів Наливайченка була фігурантом у політичному протистоянні між президентом та коаліцією у складі Партії регіонів, Соцпартії та КПУ. З боку оточення Януковича на адресу Наливайченка постійно надходили звинувачення у політичних репресіях.

Примітно, що згодом вже у 2008 році заяви про політичні замовлення на їхніх депутатів лунали в бік Наливайченка з Блоку Юлії Тимошенко.

У 2012 році він пройшов до парламенту від партії "Удар", був першим заступником голови комітету у закордонних справах.

Після революції 2014-го року очолив Службу безпеки. Його призначення стало можливим завдяки пакету домовленостей Порошенка-Льовочкіна-Ковальчука в рамках більш ширшої "віденської" домовленості між Порошенком і олігархом Дмитром Фірташем. Самого Наливайченка раніше звинувачували у використанні своєї посади голови СБУ для зведення рахунків з комерційними конкурентами Фірташа.

Був звільнений з посади влітку 2015 року.

У 2015 році журналісти "Схем" виявили, що дружині Наливайченка подарували елітну квартиру площею 379 квадратних метрів вартістю понад 1 млн доларів. Колишній очільник СБУ назвав це "подарунком тестя".

Після звільнення з посади голови СБУ влітку 2015 року Наливайченко став різким критиком влади Порошенка, звинувачуючи у корупції президента та його оточення.

Підтримував діяльність Міхеіла Саакашвілі і його політсили "Рух нових сил". У вересні 2017 року брав участь у масовому перетині кордону України за участі Саакашвілі, коли той намагався повернутися до Києва після позбавлення його українського громадянства.

На президентських виборах балотувався під партії свого імені "Справедливість". Отримав 0,5 % голосів виборців. На виборах його називали технічним кандидатом від Юлії Тимошенко, який мав забрати голоси у Порошенка.

Сергій Соболєв

4. Сергій Соболєв

57 років, нардеп, заступник голови фракції "Батьківщина"

Один із вірних соратників Тимошенко. Часом заміняє її на неважливих парламентських нарадах, де беруть участь голови фракцій.

У Соболєва величезний політичний досвід. До липня 1990 року він був членом КПРС, але згодом перейшов в опозицію.

Був депутатом першого скликання Верховної Ради. У період 1990-1994 років очолював депутатську групу "Демократичне відродження України".

Свого часу Соболєв створював партію "Реформи і порядок", яка потім стала частиною "Нашої України", а з часом – "Батьківщини".

У 2002 році він обрався депутатом від "Нашої України", а в 2005-му був представником президента Віктора Ющенка у Раді.

Того ж року Соболєв звільнився на знак протесту проти рішення президента про відставку першого уряду Тимошенко.

Нардепом від партії "Батьківщина" Соболєв став у 2007 році. Тоді ж партія призначила його першим заступником голови своєї фракції.

Відтоді він залишається поруч з Тимошенко, попри політичні поразки.

Олена Кондратюк

5. Олена Кондратюк

48 років, нардеп

Кондратюк – одна із креативників виборчого штабу партії "Батьківщина".

Під час президентської гонки депутатка відповідала за візуальну складову кампанії Тимошенко. Їй доручили розробку білбордів, відеороликів та організацію великих заходів за участі кандидатки в президенти.

Цим самим Кондратюк займається і в нинішній виборчій кампанії.

До команди Юлії Володимирівни депутатка приєдналася у 2007 році, тоді вона вперше зайшла у парламент під №134 списку "Батьківщини".

У політику Кондратюк прийшла із піарного бізнесу. До обрання в Раду працювала директоркою піар-агенції "Радник".

Чоловік Кондратюк Олександр Богуцький працює директором телеканалу ІСТV, власником якого є олігарх Віктор Пінчук.

Іван Кириленко

6. Іван Кириленко

62 роки, нардеп, перший заступник Тимошенко в партії "Батьківщина"

Закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України.

Один із найдосвідченіших членів команди Тимошенко. Працював на керівних посадах у комсомолі, КПРС та КПУ у Дніпропетровській області.

Тимошенко називає його своїм "хресним батьком" та вчителем у політиці. Це не дивно, оскільки Кириленко був заступником голови Дніпропетровської обласної адміністрації Павла Лазаренка, під патронатом якого Тимошенко свого часу змогла побудувати бізнес "Єдиних енергетичних систем України".

Саме йому належать слова: "Україна потребує досвід Павла Лазаренка та його навички, як ніколи раніше".

Кириленко обирався до парламенту з 1995 року. Встиг побути нардепом блоку "За Єдину Україну" Володимира Литвина, "Громади" Лазаренка, а також був віце-прем'єром з питань АПК у першому уряді Віктора Януковича. З 2006 року балотується від "Батьківщини".

Кожен раз на виборах саме він керує штабом Тимошенко, контролює точне виконання вказівок лідерки.

Андрій Кожем'якін

7. Андрій Кожем'якін

53 роки, нардеп

Випускник Київського вищого військово-морського політичного училища та Київського національного університету за спеціальністю "правознавство". Служив на Чорноморському флоті часів СРСР у морській розвідці. Кожем'якін – із династії "чекістів", його батько довгий час працював у Службі безпеки України.

З кінця 80-х до 2004 року пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника управління СБУ. Після Помаранчевої революції працював радником голови СБУ Олександра Турчинова, де за ним закріпився статус його "правої руки". Тоді разом з Турчиновим його підозрювали у знищенні справи Семена Могилевича.

У 2006 році вперше став народним депутатом від партії Тимошенко. Також працював її радником на громадських засадах в уряді у 2008-2010 роках, хоча був одним із кандидатів на посаду голови Фонду держмайна.

Під час формування коаліції отримав посаду голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Кожем'якіна називають творцем "служби безпеки" партії "Батьківщина". Саме він відповідає і за систему фізичної охорони у партійному офісі на Турівській, і за аналітичну структуру в партії Тимошенко, яка напрацьовує досьє на потенційних партнерів, перевіряє кандидатів та збирає дані про противників.

Григорій Немиря

8. Григорій Немиря

59 років, нардеп, опікується зовнішніми контактами в партії

Народився у Донецьку, закінчив історичний факультет Донецького державного університету, є кандидатом історичних наук.

До того, як приєднатися до команди Тимошенко у 2005 році, Немиря тривалий час був головою правління міжнародного фонду "Відродження", що входить до мережі фондів американського бізнесмена Джорджа Сороса. Викладав у Інституті політичних досліджень у Бордо, коледжі НАТО у Римі.

Найвища посада Немирі у виконавчій владі – віце-прем'єр-міністр із зовнішніх питань в уряді Юлії Тимошенко.

Є головою парламентського комітету з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Сергій Власенко

9. Сергій Власенко

52 роки, нардеп, юрист

Закінчив Львівський національний університет імені Франка за спеціальністю "Правознавство".

Голова парламентського комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. З квітня 2014 року – член Вищої Ради Юстиції.

Власенко – один із найдосвідченіших юристів. Він, серед іншого, захищав у Верховному суді інтереси Віктора Ющенка у справі про масові фальсифікації на президентських виборах 2004 року. У 2010-2011 роках – захищав Тимошенко під час її кримінального переслідування. Саме тоді Власенко став одним із найближчих її соратників.

Під час президентської кампанії 2019 року, коли Тимошенко очолювала рейтинг кандидатів, Власенка називали одним із головних кандидатів на посаду генерального прокурора. Сам нардеп нібито виношував план поєднати цю посаду з функціями в міністерстві юстиції.

Власенко став фігурантом антикорупційного розслідування, коли у 2016 році мати нардепа подарувала йому 1,5 мільйона гривень.

Валерій Дубіль

10. Валерій Дубіль

45 років, нардеп



Закінчив КНЕУ за спеціальністю "економіка та підприємництво", а також Прилуцьке медучилище за фахом "фельдшер-акушер".

До політичної діяльності був приватним підприємцем, заступником директора з будівництва та архітектури ТОВ "Ринок-1". На початку 90-х працював фельдшером приймального відділення у Прилуцькій центральній міській лікарні.

Через свій незадекларований бізнес у 2014 році став фігурантом антикорупційного розслідування.

У січні 2019 року став заступником голови "Батьківщини", а у березні генпрокурор Юрій Луценко звинуватив нардепа у причетності до схем фальсифікації виборів.

Луценко заявив, що саме Дубіль організував мережу агітаторів за участю російських політтехнологів і в трьох областях планував підкупити виборців для перемоги Юлії Тимошенко 31-го березня.

Співрозмовники "Української правди" у "Батьківщині" розповідають, що саме Дубіль був одним із найголовніших членів команди Тимошенко під час президентської кампанії. Це і обумовлює його включення до першої десятки, прохідної частини списку партії. Дубіль із "Батьківщиною з 2006 року, був депутатом 6 скликання.

Олександр Абдуллін

11. Олександр Абдуллін

57 років, нардеп, у партії відповідає за медійний напрямок

Багаторічний помічник Юлії Тимошенко, що спеціалізується на медійному напрямку і політтехнологіях.

Свою політичну кар'єру починав у стані багаторічного бізнес-ворога Тимошенко, екс-голови правління "Нафтогазу" та екс-керівника легендарної ДУСі часів президентства Леоніда Кучми – Ігоря Бакая.

У той час, як Юлія Володимирівна повним ходом воювала з Кучмою, Абдуллін входив до тодішніх пропрезидентських фракцій "Єдиної України", "Європейського вибору" та СДПУ (о), будучи другом не тільки Бакая, а ще й таких одіозних персонажів як Віктор Медведчук і Олександр Волков.

Втім, все це не завадило Абдулліну вчасно зорієнтуватися і після Помаранчевої революції у 2005 році переметнутись до "Батьківщини". З того часу він є одним з дуже важливих елементів у політичній діяльності Тимошенко.

Про вагому роль депутата у житті партії свідчить також той факт, що "Батьківщина" орендувала офіси у компаній Абдулліна.

2004 року його прізвище засвітилось серед інших у скандальному рішенні Київради у зв'язку з роздачею земель будинку відпочинку в "Пущі-Водиці", що належали ДУСі, якою керував згаданий Бакай. Саме рішення після Помаранчевої революції було визнано незаконним.

2017 року Державній фіскальній службі за клопотанням Генпрокуратури доручили перевірити сплату податків Абдулліним, а НАЗК виявило порушення в його декларації за 2015 рік, у якій він начебто не вказав вартість квартири, що належала його дружині.

Абдуллін чудово обізнаний в інформаційних війнах та публічних розбірках між політиками, однак сам публічності уникає. У команді ЮВТ під час останньої кампанії він виконував функції політтехнолога, генерував смисли та меседжі.

Іван Крулько

12. Іван Крулько

36 років, нардеп, опікувався молодіжним крилом партії

Крулька можна без вагань назвати професійним політиком умовно "помаранчевого" табору. Він почав працювати помічником нардепа Бориса Тарасюка, ще навчаючись у КНУ ім. Шевченка на юриста. Згодом допомагав йому ж у МЗС.

З 2005 року працював у секретаріаті депутатських фракцій Народного Руху і "Нашої України-Народної Самооборони". 2007 року за списками останньої балотувався до Верховної Ради, але не пройшов.

З того ж року став відповідати за молодіжне крило Народного Руху, а з 2009 по 2010 рік обіймав посаду заступника міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.

2012 року балотувався до Ради за списками "Батьківщини", а наступного року очолив ГО "Батьківщина Молода".

У 2014 році з третьої спроби був обраний депутатом Ради за списками "Батьківщини" під №8. У парламенті очолює підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати у бюджетному комітеті.

Анжеліка Лабунська

13. Анжеліка Лабунська

51 рік, підприємець, юрист, голова Житомирської обласної організації партії

Лабунську пов'язують з олігархом Костянтином Жеваго. Вона працювала в його бізнес-структурах на різних посадах впродовж 10 років. Також була його помічницею, коли він значився нардепом 4 скликання парламенту – з 2002 по 2006 роки.

У 2006-2007 роках обиралась до Ради за списками "Блоку Юлії Тимошенко", з якого вийшла у 2011 році.

Наступну парламентську каденцію провела в якості позафракційної, а на президентських виборах 2014 року була довіреною особою Петра Порошенка на одному з житомирських округів.

У 2015 році повернулась до "Батьківщини" і очолила Житомирську обласну організацію партії. Того ж року обрана депутаткою Житомирської облради та її очільницею. Однак вже наступного року подала у відставку.

Вже цього року потрапила у скандал всередині партії. Один з її соратників по Житомирській "Батьківщині" звинуватив Лабунську в прослуховуванні телефонних розмов соратників по партії.

Костянтин Бондарєв

14. Костянтин Бондарєв

46 років, підприємець, голова київського осередку "Батьківщини"

Свою політичну кар'єру починав у лавах Соціалістичної партії, до лав котрої вступив у 2004 році.

Двічі був депутатом СПУ у Київській облраді, але вийшов з партії після того, як СПУ вступила в коаліцію з Партією регіонів.

У "Батьківщині" з 2007 року, у лавах якої двічі обирався нардепом, а наразі очолює Київську обласну організацію партії.

Та найцікавіше у біографії не це. Бондарєва називають одним з основних спонсорів "Батьківщини".

Його прізвище, зокрема, спливало у розслідуванні щодо фінансування партії, яке фіктивно оформлювали на людей, які були ні сном, ні духом про таку свою любов до "Батьківщини".

Партія вказувала у фінзвітності активні внески від звичайних людей, однак самі "донори" вказували, що, скоріш за все, ці гроші належать Бондарєву, натякаючи, що за схожою схемою через внески у його банк "Велес" фінансувалась і кампанія 2014 року.

У 2015 році Національний банк вирішив ліквідувати "Велес" у зв'язку з відмиванням через нього гроші.

Діяльністю Бондарєва цікавились і у правоохоронних органах. Зокрема, восени 2017 року СБУ навідувалась до його будинку з обшуком, а влітку наступного року ГПУ в аеропорту "Бориспіль" вручала Бондарєву підозру, що викликало спротив "батьківщинівців", які приїхали "визволяти" соратника.

Юлія Тимошенко як дії НБУ, так і дії правоохоронців називала "політичною розправою".

Михайло Цимбалюк

15. Михайло Цимбалюк

55 років, пенсіонер, екс-голова Тернопільської та Львівської ОДА

Кілька років тому призначення Цимбалюка головою обласного осередку "Батьківщини" не на жарт сколихнуло Львівщину. Що й не дивно – більш строкатої і неоднозначної політичної біографії як для західного регіону годі й шукати.

Професійна діяльність уродженця Івано-Франківщини тривалий час була пов'язана з органами внутрішніх справ, в яких він працював ще з кінця 1980-х. Однак справжній злет у кар'єрі Цимбалюка у середині 1990-х місцеві журналісти пов'язували з екс-президентом Леонідом Кравчуком.

У 1994 році після програшу на виборах екс-президент балотувався по Теребовлянському виборчому округу, а Михайло Цимбалюк йому допомагав у кампанії.

Після тих виборів Цимбалюк встиг побувати очільником ДАІ у Тернопільській області, заступником голови УМВС Тернопільщини і керівником Рівненської УМВС.

В акурат напередодні Помаранчевої революції у липні 2004 року президент Леонід Кучма призначив його губернатором Тернопільської області, яким він пробув до січня 2005 року.

Влітку 2010 року Цимбалюк вдруге отримав нагоду покерувати Тернопільщиною – тепер вже з подачі Віктора Януковича. Втім, вже в грудні того ж року Янукович перевів його керувати Львівською ОДА, де Цимбалюк знову не затримався надовго – через рік подав у відставку.

Зважаючи на зв'язок обійманих посад з Партією регіонів та СДПУ(о), після призначення його керівником "Батьківщини" на Львівщині 2016 року, в Адміністрації президента Петра Порошенка активно натякали на можливу співпрацю Тимошенко з Віктором Медведчуком і його людьми.

Віталій Данілов

16. Віталій Данілов

52 роки, голова Харківської обласної організації "Батьківщини"

Вперше потрапив в Раду за списками "Батьківщини" 2007 року.

До того часу був помічником депутатів Андрія Кожем'якіна та Олега Каратуманова.

Під час виконання своїх повноважень у Раді працював у комітетах з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Обидва вибори місць роботи не випадкові, оскільки з 2008 по 2016 рік Данілов обіймав посаду президента об'єднання футбольних клубів України "Прем'єр-ліга", а в ПЕК зосереджені його бізнес-інтереси.

Зокрема, у біографії на сайті ЦВК Данілов вказав, що наразі працює консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", що займається добуванням і торгівлею газом.

Втім, в інформації про компанію вказано, що він є не просто консультантом, а й засновником цього підприємства разом з народним депутатом з "Народного фронту" і бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігорем Котвіцьким.

Крім "Інвестор-Атіки" Данілов разом з Котвіцьким беруть участь одразу в кількох компаніях, що займаються добуванням газу.

Зокрема, вони разом є бенефіціарами ТОВ "Сахалінське-1" та ТОВ "АКТИВ ГАЗ РЕСУРС".

Ольга Бєлькова

17. Ольга Бєлькова

44 роки, нардеп, заступник голови комітету з питань ПЕК

У Верховну Раду Бєлькова вперше потрапила 2012 року по списках партії "УДАР" Віталія Кличка.

З 2012 по 2014 рік була членкинею парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності та спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

У 2014 році стала депутатом за списками Блоку Петра Порошенка і пішла працювати в комітет з питань паливно-енергетичного комплексу.

Є близькою до олігарха Віктора Пінчука.

У 2006-2010 роках працювала директором з міжнародних проектів у благодійній організації "Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива", а з 2011 року до депутатства працювала менеджером проектів у інвестиційно-консалтинговій групі Пінчука ТОВ "Іст Ван".

У Фонді Пінчука вела проекти з інтеграції України в глобальне співтовариство, відповідала за надання міжнародних грантів, тісно співпрацювала з відомими міжнародними організаціями.

Зокрема вона керувала проектом WorldWideStudios, учасниками якого були три нинішні депутати – Олексій Рябчин і Альона Шкрум від "Батьківщини" та представниця "Народного фронту" Наталія Кацер-Бучковська, яка зараз йде на вибори у списку партії прем'єра Володимира Гройсмана.

У 2016 році Пінчук оплатив організацію зустрічей Бєлькової у США з американськими політиками і лобістами. На той момент вона вже була депутатом і намагалась спростувати цей факт, однак у фонді олігарха інформацію підтвердили.

Олексій Кучеренко

18. Олексій Кучеренко

58 років, радник Тимошенко з питань тарифів та ЖКГ

Народився у Вінниці. Закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка та Академію державного управління при президентові України.

У 1990-х і 2000-х Кучеренко був партнером бізнесмена і депутата Костянтина Жеваго і працював у підконтрольних йому структурах. Був головою наглядової ради Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та президентом Кременчуцького автомобільного заводу. Пізніше Жеваго викупив частки партнерів, зокрема і Кучеренка.

У 2000-2001 році був головою Запорізької облдержадміністрації.

У 1998 році його обрали до Верховної Ради III скликання як мажоритарника-самовисуванця. У 2006 році та на позачергових виборах 2007 року він увійшов до парламенту за списком "Народного союзу "Наша Україна" Віктора Ющенка.

Менш ніж за місяць після останнього обрання Кучеренко склав мандат і був призначений міністром з питань житлово-комунального господарства. Цю посаду в уряді Юлії Тимошенко він обіймав з 2007 по 2010 роки.

Після Революції Гідності двічі намагався потрапити в парламент, обидва рази як безпартійний мажоритарник, але спершу від "Блоку Петра Порошенка", а потім – від "Батьківщини".

Зареєстрований фізичною особою-підприємцем з діяльністю у сфері оренди майна, бухгалтерського обліку, виявлення громадської думки і у сфері права.

Андрій Ніколаєнко

19. Андрій Ніколаєнко

40 років, керівник фірми "Велта"

У 2000-х працював у посольстві України у Республіці Корея, секретаріаті Кабміну. Був помічником депутатів-"регіоналів" Сергія Ларіна та Юрія Каракая і радником прем'єрки Юлії Тимошенко. Саме тоді, близько 10 років тому він познайомився із Сергієм Тарутою.

За часів президентства Віктора Януковича був членом Партії регіонів і працював у Кіровоградській облдержадміністрації: спочатку заступником голови, а потім і головою ОДА.

Обіймаючи цю посаду, він критикував Майдан. У розпал лютневих подій 2014-го року Ніколаєнко говорив, що не подасть у відставку і чекатиме або іншого президента, або обрання нового губернатора. Однак за 3 дні очільник Кіровоградщини пішов з посади і залишив партію Януковича.

Після революції посадовця призначили заступником голови Донеччини Тарути, ще пізніше – головою Держагентства з питань відновлення Донбасу.

Нині в біографії кандидата у нардепи значиться, що він "організовував оборону Маріуполя".

У лютому 2016 року його обрали координатором об'єднання "Українська Бізнес Ініціатива", яке створив Тарута. Пізніше, у 2019 Ніколаєнко очолив партію Тарути "Основа".

Михайло Волинець

20. Михайло Волинець

62 роки, голова Конфедерації вільних профспілок і Незалежної профспілки гірників

Народився у Вінницькій області. У 1970-80х роках. Працював підземним електрослюсарем на шахті у Мирнограді Донецької області. Паралельно здобув освіту гірничого інженера-електромеханіка у Комунарському гірничо-металургійному інституті (нині – Донбаський державний технічний університет).

Обирався депутатом міськрад.

У 1997 році було створено всеукраїнське об'єднання вільних профспілок (нині Конфедерація Вільних профспілок України), яке очолив Волинець.

Протягом трьох скликань (4, 5 і 6) Ради обирався нардепом за списками "Батьківщини".

У 7 і 8 скликаннях був помічником нардепів Олександра Бригинця ("Батьківщина") і Павла Кишкара (обраний від "Самопомочі" і виключений з фракції).

"Незалежну" профспілку гірників Волинця підозрюють у підіграванні інтересам енергетичної компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

Андрій Пузійчук

21. Андрій Пузійчук

41 рік, заступник гендиректора "Домобудівельної компанії "Фундамент", голова чернігівського обласного осередка "Батьківщини"

Компанія "Фундамент" належить дніпровському бізнесмену Олексію Ведмєдєву і венчурному фонду "Хантер", власники якого ховаються за кіпрськими адресами.

Забудовник фігурує у справі СБУ про можливе підроблення документів і зловживання владою. Спецслужбовці вважають, що співробітники "Фундаменту" разом із іншими компаніями будують житлово-офісний комплекс, порушуючи різноманітні норми закону.

Брат Андрія Пузійчука Віталій є співвласником ще одного "Фундаменту" – столичного приватного акціонерного товариства, яке також займається будівництвом.

Як писала раніше УП, "Фундамент" пов'язаний з депутатом Київради В'ячеславом Непопом. Він входить до комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування і керує комунальним "Житлоінвестбуд-УКБ", який платив "Фундаменту" мільйони гривень за будівельні роботи.

У 2014 році "Наші гроші" розповідали, що фірми, підконтрольні Пузійчукам, "розтендерили" між собою мільярди з київського бюджету. При цьому журналісти пов'язували бізнес-структури зі столичними чиновниками, відповідальними за сферу будівництва та житлового забезпечення.

Альона Шкрум

22. Альона Шкрум

31 рік, нардеп

Здобула освіту в галузі міжнародного права у КНУ ім.Т.Г.Шевченка, паризькому Університеті Сорбонна та Кембриджському університеті.

У 2008-2009 роках працювала молодшою юристкою в адвокатському об'єднанні "Волков, Козьяков та Партнери". У 2014 році – експерткою з адвокації ГО "Право на захист".

У 2010-2012 роках була помічницею адвоката та юристкою в адвокатських об'єднаннях Лондона та Парижа, помічницею судді Лондонського суду.

У Верховній Раді 7 скликання була помічницею на платній основі депутатів Ігоря Алексєєва (Комуністична партія) та Ірини Геращенко ("УДАР").

У 2014 році обралась до парламенту від "Батьківщини". Йшла 5-им номером у списку і як безпартійна. Нині – членкиня партії.

Входить до міжфракційних об'єднань "Єврооптимісти" та "Рівні можливості", яке декларує як мету боротьбу з гендерними стереотипами.

Володимир Кабаченко

23. Володимир Кабаченко

32 роки, підприємець

Про Кабаченка майже нічого не відомо, знайти хоч якусь інформацію про нього в мережі складно. Його офіційна біографія лише стверджує, що кандидат має вищу освіту, є підприємцем і проживає у Дніпропетровській області.

На сайті ЦВК зазначено, що Кабаченко – фізична особа-підприємець. В Україні є лише одна ФОП з таким ім'ям, зареєстрована в тому ж Кам'янському, що і кандидат.

Його основний вид діяльності – "дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук". Також Кабаченко може займатись допоміжною офісною діяльністю, перекладом, надавати інформаційні та освітні послуги.

УП зв'язалась із Кабаченком і попросила коротко розповісти про себе. Однак чоловік сказав, що наразі не може говорити, і пообіцяв перетелефонувати пізніше.

У 2016 році гімназія №11 у Кам'янському повідомляла про зустріч з випускником 2004 року (кандидату тоді було 16 років) Володимиром Кабаченком. Він навчався у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури та отримав освіту з управління підприємством у Болгарії.

У 2011-2014 роках чоловік працював менеджером проекту з будівництва вітрової станції у французькій компанії Бетен.

У 2014-2015 роках Кабаченко був начальником відділу реалізації енергоефективних проектів у НАК "Нафтогаз".

У 2015 році він отримав посаду менеджера проектів в області геотермальної енергетики у компанії Burisma, підконтрольній екс-міністру екології Миколі Злочевському. І принаймні ще два роки тому Кабаченко працював в енергетичній компанії міністра-втікача.

Крім того, згідно з даними програми Getcontact, номер телефону підприємця Кабаченка, який не став розповідати УП про себе, неодноразово підписували у контактах як "Burisma/Vladimir" чи "Beten Vladimir". Також поряд з ім'ям зустрічаються примітки "Кубгаз" та "Імпорт Еско Північ" – такі назви мають компанії з групи Burisma.

Інформація про те, що людина з ім'ям Володимир Кабаченко працювала у Burisma, зберіглась також на сайті паливно-енергетичного комітету Ради. Там він значиться серед учасників круглого столу, який відбувся у вересні 2017 року.

Вадим Івченко

24. Вадим Івченко

39 років, нардеп

Здобув освіту з міжнародних відносин у Київському гуманітарному інституті та з державного управління при Президентові України. Навчався також у Києво-Могилянській бізнес-школі.

З 2005 по 2012 роки був директором ТОВ "Інтергруп – ЛДН". Нині серед засновників цієї будівельної компанії значиться колишня дружина нардепа Марина Івченко. Подружжя розірвало шлюб у 2016 році.

У 2012 році нинішній нардеп значився керівником фірми "Інтергруп – Житло", яка займається обслуговуванням наземного транспорту, будівництвом і наданням в оренду нерухомості. Тоді ж він очолював інформагенцію "Рідне село".

Івченко також досі є серед засновників кількох підприємств: "БЦ Інформгруп", що спеціалізується на рекламній діяльності і виданні газет, будівельного "Білоцерківінвестбуд холдинг", енергетичних "Еко-Енерджі ЛДН" і "БЦ-Солар".

З 2010 по 2014 рік він був депутатом Білоцерківської міськради від партії "Нова Політика". Тоді ж працював заступником голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

У 2014 році обрався до парламенту за списками "Батьківщини". Заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

Активісти руху "Чесно" неодноразово фіксували, як перед початком пленарного засідання Івченко розставляв картки депутатів усієї фракції "Батьківщина" у слоти для голосування. Крім нього таку роботу довіряють ще Сергію Євтушку та Івану Крульку.

Сергій Євтушок

25. Сергій Євтушок

45 років, нардеп

До обрання в парламент був міським головою міста Сарни та главою Сарненської РДА у Рівненській області.

У 2014-му році був обраний по округу у Сарнах. У нинішній Раді входив у транспортний комітет.

Згідно з декларацією, немає жодної нерухомості і жодних інших доходів крім депутатської зарплати та компенсацій за житло. Має одне авто Volkswagen Touareg.

Євтушка вважають близьким до головного ідеолога команди Тимошенко Олександра Абдулліна.

Михайло Соколов

26. Михайло Соколов

51 рік, місцевий депутат

Колишній депутат Верховної Ради шостого скликання (2007-2012 роки). З 2015-го – депутат і заступник голови Миколаївської обласної ради.

Широкому загалу Соколов став відомий як директор фірми Trident Foundation, яка таємно оплачувала американських лобістів для Юлії Тимошенко перед її візитами у США.

У Миколаєві Соколов засвітився у корупційному скандалі, де начебто вимагав 90 тисяч гривень хабара від директора однієї фірми за дозвіл на видобуток вапняка.

Богдан Лукашук

27. Богдан Лукашук

36 років, бізнесмен

Заступник директора в одній із родинних фірм у Хмельницькому ВКП "Явір-Інвест".

Батьком Лукашука-молодшого є Олег Лукашук, який у 2002-2006 роках був депутатом Верховної Ради від СДПУ(о), у 2006-2014 – від "Батьківщини". У 2005-2006 роках працював віце-президентом скандальної Тендерної палати.

Лукашук-молодший був помічником батька у всіх скликаннях Ради з 2002 по 2014 рік. Також він був помічником на громадських засадах у двох інших "бютівців" – Євгена Константинова та скандального Антона Яценка, якого вважають "батьком" Тендерної палати.

Лукашук-молодший очолює молодіжну "Батьківщину" у Хмельницькій області, яку "отримав у спадок" від Лукашука-старшого.

Лівінський Михайло

28. Михайло Лівінський

50 років, багаторічний помічник Тимошенко

Він працював із нею ще з часів її першого прем'єрства у 2005 році, коли Лівінський був керівником служби прем'єр-міністра.

Чотири рази балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини", але тільки на дострокових виборах 2007-го був обраний депутатом.

Щоправда, тоді, у грудні 2007 року, Тимошенко вдруге стала прем'єром, а Лівінський очолив апарат прем'єра.

Олександр Чорноіваненко

29. Олександр Чорноіваненко

56 років, член президії та політради "Батьківщини"

Багаторічний керівник кіровоградської "Батьківщини". У місті займав посаду заступника мера, і є діючим главою облради.

За словами місцевих активістів, Чорноіваненко був одним з тих, хто до останнього затягував з визначенням позиції щодо перейменування Кіровограда, коли обирали між російською імперською назвою Єлисаветград та Кропивницьким.

Втім сам голова облради в коментарі УП зазначив, що завжди відстоював українську назву для міста.

Це, як мінімум, п'ятий раз, коли Чорноіваненко балотується у Раду від "Батьківщини", однак жодного разу депутатом він так і не був.

Маркіян Лубківський

30. Маркіян Лубківський

47 років, дипломат

Колишній посол України у Хорватії. Після Помаранчевої революції працював у секретаріаті Віктора Ющенка заступником держсекретаря Олександра Зінченка.

У липні 2009 року Лубківський став керівником оргкомітету футбольного чемпіонату Євро-2012 в Україні. Працював на цій посаді і після приходу до влади Віктора Януковича.

Після Революції Гідності Лубківський став радником глави СБУ Валентина Наливайченка. Після звільнення останнього зі Служби безпеки, Лубківський фактично виконує роль його речника.

Наразі Лубківський є заступником Наливайченка у його партії "Справедливість".