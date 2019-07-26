Грановский: Не очень хотел бы Раду-овощебазу

Источник: интервью Александра Грановского "Украинской правде"

Действующий нардеп от БПП Александр Грановский, который проиграл на 169 округе представителю партии "Слуга народа" Александру Куницкому заявляет, что не хотел бы быть в Верховной Раде, если она превратится в "овощебазу" и если отменят депутатскую неприкосновенность.

Прямая речь: "В случае, если парламент превратится в овощебазу, где голоса других будут не нужны, где нет неприкосновенности, а значит этими людьми можно легко управлять, я не очень хотел бы там быть".

Об отмене неприкосновенности: "Несмотря на то, что я не нахожусь в новом парламенте, мне бы не хотелось, чтобы снимали неприкосновенность. Я считаю, что это превратит этот орган в абсолютно неэффективный, поскольку у любого президента, несмотря на имена, может появиться тяга и к диктатуре, и к узурпации".

"Я, как никто другой, могу объяснить эти эмоции, которые испытывают люди, сидя на четвертом этаже в этом здании (кабинет президента находится на четвертом этаже АП на Банковой – УП). Надо ли им давать такую ​​возможность? Я считаю, что нет. Потому что не будет никакой конкуренции. Я считаю, что снятие неприкосновенности будет колоссальной ошибкой".

О причинах поражения: "Оказалось, что во всех случаях те, кто не определился – определились в пользу Зе, а не за другие партии. Также оказалось, что админресурс, на который многие рассчитывали, не сработал".

"Большая ошибка во многих округах – отсутствие кандидатов от других политических сил, то есть голоса распределялись неравномерно. В каких-то случаях не было кандидата от "ЕС", в каких-то – от "За жизнь", других партий, и эти голоса, чаще всего, забирал Зе!Кандидат".

"Плюс, Зеленскому удалось... поднять тех людей, которые раньше никогда не голосовали. Мы шутим над ними, называем "Светлаковыми, которые сидят перед телевизором и жрут окорочка". И эти люди тоже пошли на выборы. Каким-то образом Зеленский смог достучаться до их сердец".

"Для себя я сформулировал вывод – человек, который подчеркивает, что он что-то делает для людей, тем самым ничего себе не добавляет. Люди это видят, но не ценят. Какая разница, что ты добился открытия нового почтового отделения?... В понимании этих людей, ты и так этим должен заниматься".

"Конечно, против меня сыграла черная кампания, те же сюжеты на "плюсах". Не так много, как против Кононенко, но были".

О причинах победы "Слуги народа: "Если коротко – полевая работа не в цене, старошкольные методы работы абсолютно неэффективны и никому не нужны. Работает телевизор, работает интернет".

"Вторая причина их победы – очень умело была сформулирована задача партии "Слуга народа", которая разорвала всю страну на куски. Не обращалось внимание на личности, они никому не были интересны".

О своем оппоненте: "Я мерил своего кандидата, не думаю, что это кого-то удивит, у него рейтинг 0,9%. Без "Слуги". У меня – 15,44%, если не ошибаюсь, и в Кирша – 14,7%. Но я не пользовался партийным рейтингом, и заслужил его, будучи в городе чужаком".

"Если сейчас у человека 44%, а без бренда партии 0,9%, то какой вес самого человека? "Слуге народа" удалось людям объяснить, что фамилия не имеет значения. Только им удалось".

"Мы даже никогда не встречались с Куницким. Единственная информация, которую я о нем знал, была правдой. Человек, имеющий двойное гражданство не может быть депутатом. Все. Пояснение их штаба я даже стесняюсь повторять вслух".

О своем будущем: "Я – юрист. Думаю, у меня будет много работы. К счастью, или к сожалению".

Что произошло раньше: Грановский проиграл выборы в ВР кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому с результатом 47,99% (34908 голосов) против 15,88% (11 557 голосов).

История вопроса:

Главу подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Александра Грановского называли "смотрящим" Порошенко в судебной сфере.

Перед выборами Грановский заявил, что не будет присоединяться к новой партии Порошенко, а будет самостоятельно участии в выборах.

Представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Куницкий через суды отвоевал себе право участвовать в парламентских выборах, несмотря на наличие двойного гражданства (израильский паспорт).

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