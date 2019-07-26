Грановський: Не дуже хотів би у Раду-овочебазу

Джерело: інтерв’ю Олександра Грановського "Українській правді"

Чинний нардеп від БПП Олександр Грановський, який програв на 169 окрузі представнику партії "Слуга народу" Олександру Куницькому заявляє, що не хотів би бути в Верховній раді, якщо вона перетвориться на "овочебазу" і якщо скасують депутатську недоторканність.

Пряма мова: "У випадку, якщо парламент перетвориться в овочебазу, де голоси інших будуть не потрібні, де немає недоторканності, а значить цими людьми можна легко керувати, я не дуже хотів би там бути".

Про скасування недоторканності: "Незважаючи на те, що я не знаходжусь в новому парламенті, мені б не хотілося, щоб знімали недоторканність. Я вважаю, що це перетворить цей орган в абсолютно неефективний, оскільки у будь-якого президента, не дивлячись на імена, може з'явитись тяга і до диктатури, і до узурпації".

"Я, як ніхто інший, можу пояснити ці емоції, які відчувають люди, сидячи на четвертому поверсі в цій будівлі (кабінет президента знаходиться на четвертому поверсі АП на Банковій – УП). Чи треба їм давати таку можливість? Я вважаю, що ні. Бо не буде ніякої конкуренції. Я вважаю, що зняття недоторканності буде колосальною помилкою".

Про причини поразки: "Виявилось, що у всіх випадках ті, хто не визначився – визначились на користь Зе, а не за інші партії. Також виявилось, що адмінресурс, на який багато хто розраховував, не спрацював".

"Велика помилка у багатьох округах – відсутність кандидатів від інших політичних сил, тобто голоси розподілялись нерівномірно. В якихось випадках не було кандидата від "ЄС", в якихось – від "За життя", інших партій, і ці голоси, частіше за все, забирав Зе!кандидат".

"Плюс, Зеленському вдалося…підняти тих людей, які раніше ніколи не голосували. Ми жартуємо над ними, називаємо "Свєтлаковими, які сидять перед телевізором і жеруть стегенця". І ці люди теж пішли на вибори. Якимось чином Зеленський зміг достукатися до їхніх сердець".

"Для себе я сформулював висновок – людина, яка підкреслює, що вона щось робить для людей, тим самим нічого собі не додає. Люди це бачать, але не цінують. Яка різниця, що ти добився відкриття нового поштового відділення?... У розумінні цих людей, ти й так цим маєш займатися".

"Звичайно, проти мене зіграла чорна кампанія, ті ж сюжети на "плюсах". Не так багато, як проти Кононенка, але були".

Про причини перемоги "Слуги народу: "Якщо коротко – польова робота не в ціні, старошкільні методи роботи абсолютно неефективні і нікому не потрібні. Працює телевізор, працює інтернет".

"Друга причина їхньої перемоги – дуже вміло була сформульована задача партії "Слуга народу", яка розірвала всю країну на шматки. Не зверталась увага на особистості, вони нікому не були цікаві".

Про свого опонента: "Я міряв свого кандидата, не думаю, що це когось здивує, у нього рейтинг 0,9%. Без "Слуги". У мене – 15,44%, якщо не помиляюсь, і у Кірша – 14,7%. Але я не користувався партійним рейтингом, і заслужив його, будучи в місті чужаком".

"Якщо зараз у людини 44%, а без бренду партії 0,9%, то яка вага самої людини? "Слузі народу" вдалося людям пояснити, що прізвище не має значення. Тільки їм вдалося".

"Ми навіть ніколи не зустрічались із Куницьким. Єдина інформація, яку я про нього знав, була правдою. Людина, яка має подвійне громадянство не може бути депутатом. Все. Пояснення їхнього штабу я навіть соромлюсь повторювати вголос".

Про своє майбутнє: "Я – юрист. Думаю, у мене буде багато роботи. На щастя, чи на жаль.

Що сталося раніше: Грановський програв вибори до ВР кандидату від "Слуги народу" Олександру Куницькому з результатом 47,99% (34 908 голосів) проти 15,88% (11 557 голосів).

Історія питання:

Главу підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Олександра Грановського називали "смотрящим" Порошенка в судовій сфері.

Перед виборами Грановський заявив, що не буде приєднуватися до нової партії Порошенка, а піде на вибори самостійно.

Представник президентської партії "Слуга народу" Олександр Куницький відвоював собі право брати участь в парламентських виборах у судах, незважаючи на наявність подвійного громадянства (ізраїльський паспорт).

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