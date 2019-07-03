Аваков написал ЦИК письмо: Клюев не жил в Украине с 2014-го

Глава МВД Арсен Аваков заявляет, что экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории нашей страны.

Об этом он написал в письме на имя главы ЦИК Татьяны Слипачук.

"МВД достоверно известно, что указанный гражданин (Андрей Клюев, – ред.) покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем В.Ф. и не проживал на территории Украины последние пять лет. Указанная информация подтверждается материалами уголовных производств, которые расследуются следственными подразделениями Национальной полиции", - написал Аваков.

Он также добавил, что по данным Интегрированной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан", Клюев не пересекал границу Украины на протяжении последних 5 лет.

Также, по словам Авакова, Клюев находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия.

"Направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - подытожил Аваков.

Напомним: