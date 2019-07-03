Богдан связал протесты против Шария и Клюева с аудитом по Порошенко
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария стоит команда Петра Порошенко.
Об этом он заявил журналистам в Торонто, сообщили "Украинской правде" в Офисе президента Владимира Зеленского.
"Эксминистра экономики господина Порошенко и экспервого вицепремьерминистра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – заявил Богдан.
"На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований", – утверждает он.
Богдан также призвал Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины предоставить информацию об этой ситуации.
"Обращаемся к господину Авакову и господину Баканову с просьбой предоставить всю объективную информацию для возможности принятия решений об участии граждан Украины в избирательном процессе", – сказал он.
"Обращаемся к государственным органам (с призывом) принять законное решение, основанное исключительно на законах, а не на определенной заинтересованности тех или иных личностей", – добавил Богдан.
"Просим их также предоставить объективную законную оценку факта избиения журналистов и факта призывов к силовому захвату власти", – заключил он.
Напомним:
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
- 2 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против допуска Клюева и Шария к выборам.
- ЦИК вечером 3 июля проводит заседание и может пересмотреть решение о регистрации одиозных кандидатов. СБУ собиралась подготовить информацию для Центризбиркома.
- Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины, чтобы ЦИК отменила их регистрацию.
- Отметим, что Шарию сначала отказали в регистрации, но Шестой апелляционный административный суд 26 июня обязал ЦИК зарегистрировать Шария, а Верховный суд 30 июня обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева и Шария.
- 8 июня 2012 года Шарий попросил убежище и получил 5-летний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. По состоянию на 2013 год в отношении него в Украине было возбуждено два уголовных дела – за хулиганство и ложные обвинения.
- В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил арест и розыск Шария по одному из дел
- По имеющимся данным, по Клюеву следствие имеет разрешение на задержание с целью привода.
- Кузьмина, по данным ГПУ, подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, но предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ею Крыму. Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.