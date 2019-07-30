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Богдан: Кличко подтвердил, что не контролирует Киевсовет и должен договариваться со "смотрящими"

Вторник, 30 июля 2019, 12:35
Богдан: Кличко подтвердил, что не контролирует Киевсовет и должен договариваться со смотрящими

Источник: брифинг Андрея Богдана.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет.

Прямая речь: "Действительно, у меня было несколько встреч с господином Кличко здесь в Администрации, в Офисе президента.

Таких встреч было две. На этих встречах я ему лично 6 раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института "смотрящих", отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром.

Он великий спортсмен, он гордость Украины, он человек, имя которого знает весь мир. Однако он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних 5 лет.

Мэр Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, – и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит не будет эффективным мэром.

Кличко подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к коррупции и хищениям, он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим сделать не может. Он не задействован в коррупции, но иногда он использует совместную возможность передвижения на частном авиатранспорте".

Отметим: в 2017 году "Схемы" сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем "Укрбуда" Максимом Микитасем и Вадимом Столаром, которого связывают с застройными схемами в столице.

Детали: Богдан также утверждает, что на днях к нему приходил человек одного из "смотрящих" Киева и просил не трогать главу КГГА, а взамен предлагал поделить бюджет в 40 миллионов долларов.

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • По данным СМИ, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • Кличко заявлял, что Богдан пыталась подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиевБогдан
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