МИД России прокомментировал арест танкера Neyma

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин считает, что оспаривать решение украинский властей об аресте танкера Neyma должен его собственник.

Об этом чиновник заявил в эфире российского радио "Коммерсант FM", передает Укринформ.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция", - отметил Карасин.

По его словам, российский МИД будет следить за ситуацией с танкером.

"Мы будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. Будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - резюмировал замминистра.

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