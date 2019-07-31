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МЗС Росії прокоментувало арешт танкера Neyma

Середа, 31 липня 2019, 02:27

Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що оскаржувати рішення української влади про арешт танкера Neyma має його власник.

Про це чиновник заявив в ефірі російського радіо "Комерсант FM", передає Укрінформ.

"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно перебуває в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.

За його словами, російське МЗС стежитиме за ситуацією з танкером.

"Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади Тож це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо:

  • 25 липня 2019 року СБУ спільно з Військовою прокуратурою затрималиросійський танкер "NEYMA". Всіх членів екіпажу було повернуто на територію Росії.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли ізахопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпуститизахоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 

Теми: Росія
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