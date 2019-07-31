МЗС Росії прокоментувало арешт танкера Neyma
Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що оскаржувати рішення української влади про арешт танкера Neyma має його власник.
Про це чиновник заявив в ефірі російського радіо "Комерсант FM", передає Укрінформ.
"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно перебуває в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.
За його словами, російське МЗС стежитиме за ситуацією з танкером.
"Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади Тож це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.
Нагадаємо:
- 25 липня 2019 року СБУ спільно з Військовою прокуратурою затрималиросійський танкер "NEYMA". Всіх членів екіпажу було повернуто на територію Росії.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли ізахопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпуститизахоплених моряків.
- 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.